Trump istedi, saldırı planı durdu. "Netanyahu ABD'ye bağımlı oldu"

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ’in Beyrut’a yönelik yeni saldırı planlarını durdurduğunu açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , ülke içinde sert eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Muhalefet, Netanyahu’yu ulusal güvenlik konusunda Washington’un baskısına boyun eğmekle suçladı.

NETTANYAHU'YA TRUMP FRENİ

Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada İsrail ile Hizbullah’ın karşılıklı saldırıları durdurma konusunda anlaştığını duyurdu.

Açıklama, Netanyahu’nun Beyrut’un güney banliyölerine yönelik yeni saldırılar emri vermesinden saatler sonra geldi.

Daha sonra Lübnan hükümeti, İsrail ile Hizbullah arasında yeni bir ateşkes sağlandığını açıkladı. Buna göre İsrail Beyrut’un güneyine yönelik saldırıları durduracak, Hizbullah da İsrail’e yönelik saldırılarını sonlandıracak.

MUHALEFETTEN NETANYAHU'YA SERT TEPKİ

Ekim ayına kadar yapılması beklenen seçimler öncesinde Netanyahu’nun rakipleri, başbakanı ABD’ye bağımlı hale gelmekle suçladı.

Eski başbakanlardan Naftali Bennett, sosyal medya paylaşımında, “Yer farklı ama hikaye aynı. İsrail egemenliğinin kontrolünü kaybetmiş bir hükümet.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşan seçimlerde Bennett’in ittifak ortağı olan merkez siyasetçi Yair Lapid ise Netanyahu yönetimini daha sert sözlerle hedef aldı.

Lapid, “Tam anlamıyla bir himaye yönetimi” diyerek Netanyahu’nun İsrail’in askeri kararlarının Washington tarafından yönlendirilmesine izin verdiğini savundu.

SAVUNMA BAKANI: BEYRUT'U ABD İSTEDİĞİ İÇİN VURMADIK

Trump’ın açıklamasına rağmen İsrail ordusu güney Lübnan’daki saldırılarını sürdürdü.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bugün yaptığı açıklamada Beyrut’a yönelik saldırıların ABD’nin talebi üzerine durdurulduğunu doğruladı.

Ancak Katz, İsrail’in kuzeyine yönelik yeni Hizbullah saldırılarının Beyrut’un güney banliyölerine yönelik yeni operasyonları tetikleyeceğini söyledi.

Netanyahu da Trump’ın açıklamalarının ardından yaptığı açıklamada İsrail’in çatışmalardaki tutumunun “değişmediğini” savundu.

TRUMP'IN BASKISI HEDEFTE

Eski Genelkurmay Başkanı ve başbakan adaylarından Gadi Eisenkot da Trump’ın İsrail’e yönelik baskısını sert sözlerle eleştirdi.

Eisenkot, “Hiçbir İsrail başbakanı bu kadar aşağılayıcı bir talebi kabul etmemişti.” ifadelerini kullandı.

Tartışmalar, İsrail’de askeri kararların ne ölçüde ABD ile koordineli alınması gerektiğine ilişkin siyasi gerilimin daha da büyüdüğüne işaret ediyor.