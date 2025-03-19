Trump istediğini yapmayan yargıcın azlini talep etti, provokatörlükle suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela çetesi ile bağlantılı olduğu öne sürülen göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandırmak için sadece savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirmeyi kullanmak istedi.

Ancak federal yargıç, bu yetkiyi askıya aldı. Trump, yargıcın görevinden azlini talep etti.



Trump, sosyal medya hesabından, bu yetkilendirmeyi devreye sokan kararı engelleyen Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg ile ilgili açıklamada bulundu.

Trump, Boasberg'i "sorun çıkaran ve provokatör" diye niteleyerek, bu federal yargıcı atayan eski ABD Başkanı Barack Obama'nın seçimlerde kendisi kadar başarılı olmadığını savundu.

ABD Başkanı, “Ben birçok sebep nedeniyle açık ara farkla kazandım ancak yasa dışı göçle mücadele bu tarihi başarının bir numaralı sebebi olabilir" diyerek seçmenlerin istediğini yaptığını söyledi.

"Huzuruna çıkmak zorunda olduğum diğer sahtekar yargıçlar gibi Boasberg de görevinden azledilmeli" diyen Trump, Çoğu akıl hastası katil olan vahşi, şiddet yanlısı, kaçık suçluları ülkemizde istemiyoruz. Amerika'yı yeniden büyük yapalım” diye ekledi.

