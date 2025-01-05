Trump, İtalya Başbakanı Meloni'yi malikanesinde ağırladı

İtalya Başbakanı Girogia Meloni, ABD Başkanı Joe Biden'ın 9-12 Ocak tarihlerindeki Roma seyahati öncesi, Donald Trump'ı ziyaret etti.



İtalya Başbakanı'nı Mar-a-Lago malikanesinde ağırlayan Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün harika bir kadın ile birlikteyim. Kendisi Avrupa'yı ve her yeri kasıp kavuruyor.” ifadelerini kullandı.



Birlikte belgesel gösterimine katılan ikili, daha sonra akşam yemeği yedi.

