Trump itiraf etti: 5 uçak düşürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin birçok savaşı durdurduğunu söyledi.



Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi senatörlerle düzenlediği yemekte konuşma yaptı.



Trump, "Bu ülkeler, çok ciddiydi. Hindistan ile Pakistan çatışıyordu. Orada uçaklar havada vurularak düşürüldü. Sanırım 5 uçak düşürüldü. Bunlar, iki ciddi nükleer ülke ve birbirini vuruyordu" ifadelerini kullandı.



Konuyla ilgili daha fazla detay vermeyen Trump, iki ülke arasında sağlanan ateşkesteki rolünü bir kez daha vurguladı.



NE OLMUŞTU?



Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan topraklarına ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.



İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.