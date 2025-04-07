Trump, Japonya Başbakanı’yla görüştü: “Bize çok kötü muamele ettiler”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bir dizi ülkeye getirdikleri yeni gümrük vergilerini ve Japonya ile ekonomik ilişkileri değerlendirdi.



Truth Social hesabından bir mesaj paylaşan Trump, “Dünyanın her yerinden ülkeler bizimle konuşuyor” diyerek “sert ama adaletli parametrelerin belirlendiğini” savundu. ABD yerel saatiyle bu sabah Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile konuştuğunu söyleyen ABD Başkanı, “Müzakere etmek için üst düzey bir ekip gönderiyor. ABD’ye ticaret konusunda çok kötü muamele ettiler. Arabalarımızı almıyorlar; ama biz onlardan milyonlarca araba alıyoruz. Tarımda ve pek çok diğer ‘şeyde’ olduğu gibi. Bunun değişmesi gerek, ama özellikle de Çin ile” ifadelerini kullandı.



“BİR HAFTADA MİLYARLARCA DOLAR GELİR ELDE ETTİK”



Trump, bugün Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı bir diğer paylaşımda ise ABD'de petrol ve gıda fiyatlarının, faiz oranları ile enflasyonun düştüğünü savunarak, uyguladığı gümrük tarifeleri sayesinde ülkesinin "bir haftada milyarlarca dolar gelir" elde ettiğini öne sürdü.



Trump, ekonomisi "çöküşte" olan Çin'in ABD'ye yüzde 34 ek gümrük vergisi koymasına rağmen bu geliri elde ettiklerini belirtti. Ülkelerin ABD'nin "nimetlerinden yıllardır yararlanıp yeterince kazandıklarını" ifade eden Trump, eski ABD yönetimlerinin "buna izin verdikleri için suçlanmaları" gerektiğini savundu.



TRUMP’TAN EK GÜMRÜK VERGİLERİ



Trump, 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere ek gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı. Kararname kapsamında ABD'nin birçok ticaret partnerine uyguladığı tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor. Pek çok ülke ve Avrupa Birliği (AB), Trump'ın tarifelerine tepki göstermiş, bu oranların ABD ile müzakere edileceğini bildirmişti.

