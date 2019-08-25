İki liderin görüşmesi sonrasında Trump, Johnson’ın tavsiyeye ihtiyacı olmadığını ve bu iş için doğru kişi olduğunu belirtirken, Avrupa Birliği “engeli” aşıldıktan sonra bir ticaret anlaşması imzalanabileceğini söyledi.



Trump’ın yorumları Johnson’ın ABD’ye bir ticaret anlaşması çağrısı yapması ancak olası bir anlaşma için ülke işletmelerinin önünde halen engeller olduğu ve bu engellerin kaldırılması gerektiğini belirtilmesi sonrasında geldi.