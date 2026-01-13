Trump Kabinesi'nde FED krizi, Hazine Bakanı "rahatsızım" dedi
13.01.2026 10:15
Son Güncelleme: 13.01.2026 10:30
Erdem Güzel
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, FED Başkanı Powell'a karşı açılan soruşturma nedeniyle "rahatsız ve tedirgin" olduğu öne sürüldü. Olayın finans piyasalarını istikrarsızlaştırabileceğinden çekindiği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Merkez Bankası FED'in Başkanı Jerome Powell arasında gerilen ilişkiler kabinede çatlak yarattı.
FED Başkanı Powell'a karşı başlatılan soruşturma nedeniyle ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in olaydan çok rahatsızlık duyduğu belirtildi.
Piyasaları tedirgin eden kriz, Powell'ın FED binası yenileme projesiyle ilgili ifadesi üzerinden soruşturma açılmasıyla başlamıştı. Trump yönetiminin bu hamlesine karşı kendi kabinesinden Hazine Bakanı Bessent, rahatsızlığını kendi çevresine aktardı.
Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasını “kışkırtıcı" olarak nitelendirdiği iddia edilen Bessent'in rahatsız ve tedirgin olduğu aktarıldı. Özellikle bu olayın finans piyasalarını istikrarsızlaştırabileceğinden çekindiği belirtildi. ABD'li kaynaklara göre Hazine Bakanı Bessent bu rahatsızlığını ABD Başkanı Trump'a iletti.
ABD Başkanı Donald Trump ve FED Başkanı Jerome Powell
NE OLMUŞTU?
Trump yönetimiyle bir türlü yıldızı barışmayan FED Başkanı Jerome Powell'a FED binasının yenileme projesiyle ilgili verdiği ifade nedeniyle bir soruşturma açılmıştı. Powell bu soruşturmaya dair konuşmuş Trump'ın merkez bankasına faiz oranlarını düşürmesi için baskı yapmayı amaçlayan bir "bahane" olduğunu söylemişti. Powell, geçen yaz FED binası yenileme projesiyle ilgili verdiği Kongre ifadesi nedeniyle ceza davası açmakla tehdit edildiğini ve büyük jüri celpleri aldığını ifade etti.