Trump Kabinesi'nde FED krizi, Hazine Bakanı "rahatsızım" dedi

ABD Başkanı Donald Trump ile Merkez Bankası FED'in Başkanı Jerome Powell arasında gerilen ilişkiler kabinede çatlak yarattı.

FED Başkanı Powell'a karşı başlatılan soruşturma nedeniyle ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in olaydan çok rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Piyasaları tedirgin eden kriz, Powell'ın FED binası yenileme projesiyle ilgili ifadesi üzerinden soruşturma açılmasıyla başlamıştı. Trump yönetiminin bu hamlesine karşı kendi kabinesinden Hazine Bakanı Bessent, rahatsızlığını kendi çevresine aktardı.

Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasını “kışkırtıcı" olarak nitelendirdiği iddia edilen Bessent'in rahatsız ve tedirgin olduğu aktarıldı. Özellikle bu olayın finans piyasalarını istikrarsızlaştırabileceğinden çekindiği belirtildi. ABD'li kaynaklara göre Hazine Bakanı Bessent bu rahatsızlığını ABD Başkanı Trump'a iletti.