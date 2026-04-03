Trump kabinesinde yaprak dökümü. FBI, ordu ve bakanlıklar hedefte

ABD'de mart sonunda İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, dün de Adalet Bakanı Pam Bondi'nin ardından Donald Trump yönetiminden başka üst düzey isimlerin de görevden alınmasının değerlendirildiği iddia ediliyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Trump'ın, İran Savaşı'nı "savunmamaya" ilişkin tutumu nedeniyle son dönemde ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Tulsi Gabbard'a karşı hayal kırıklığı yaşadığını ifade ettiğini aktardı.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, İran'a saldırıları "vicdanen destekleyemeyeceğini" belirttikleri Gabbard'ın, 17 Mart'ta istifa eden Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'i "korumasının" da Trump'ı öfkelendirdiğini kaydetti.

KABİNE ÜYELERİNDEN GÖRÜŞ ALDI

Kaynaklar, Trump'ın Gabbard'ın görevine başka birini getirip getirmemesi gerektiği konusunda kabine üyelerine görüşlerini sorduğunu iddia etti.

Öte yandan, Gabbard'ın yerine gelebilecek öne çıkan bir isim bulunmadığını belirten kaynaklar, kabine üyelerinin de "halefi hazır olmadan yüksek profilli bir pozisyonu boş bırakmama" konusunda Trump'ı uyardığını belirtti.

TİCARET VE ÇALIŞMA BAKANLARI DA HEDEFTE

Üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın Ticaret Bakanı Lutnick ve Çalışma Bakanı Chavez-DeRemer'den duyduğu "hayal kırıklığını" ifade ettiğini ve bu kişileri görevden almaya niyetli olduğunu öne sürdü.

Bir yetkili, Trump'ın, Lutnick'i görevden alarak "Ekonomi konusunda değişiklikler yapıyorum." diyebilmesine zemin hazırlamak istediğini savundu.

Başka bir yetkili de söz konusu değişikliklerin, Trump'ın "yetersiz performans gösteren veya çok fazla olumsuz dikkati çeken" kabine üyelerine odaklandığını ileri sürdü.

FBI DİREKTÖRÜ DE TEHLİKEDE

Lutnick'in adeta "ince bir buz tabakasının üzerinde yürüdüğünü" belirten başka bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Lutnick'i daha önce de görevden almaya niyetlendiğini ancak bunu yapmadığını söyledi.

Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın FBI Direktörü Kash Patel'i de görevden almayı düşündüğünü ancak bunun zamanlamasına dair kesin bilginin olmadığını ileri sürdü.

ABD YÖNETİMİNDE ĞÜST DÜZEY DEĞİŞİKLİKLER

Trump 5 Mart'ta İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in 31 Mart itibarıyla görevinden ayrılacağını belirtmiş, yerine Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü Markwayne Mullin göreve getirilmişti.

Trump dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevden aldığını, yerine Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'in Bakan Vekili olarak atandığını açıklamıştı.