Trump, Kamala Harris’in eşini kovdu

Beyaz Saray, ABD’deki Holokost Anma Müzesi’ne nezaret eden kurulun eski başkan Joe Biden tarafından atanan çok sayıda üyesini görevden aldı. Bu isimlerin arasında Başkan Donald Trump’ın Kasım 2024’teki seçimde rakibi olan eski başkan yardımcısı Kamala Harris’in eşi Doug Emhoff da yer aldı.



ABD'li bir yetkilinin kimliğinin gizli kalması koşuluyla Politico’ya yaptığı açıklamaya göre, Beyaz Saray’da boşalan pozisyonlar için de görüşmeler yapılıyor.



EMHOFF: HOLOKOST ANMASI ASLA POLİTİZE EDİLMEMELİ



Konuya ilişkin açıklama yapan Doug Emhoff da “Bugün Birleşik Devletler Holokost Anma Konseyi’ndeki görevimden alındığımı öğrendim… Şu konuda açık olayım: Holokost anması ve eğitimi asla politize edilmemelidir” dedi.

Böyle bir durumun tehlikeli olduğuna işaret eden Emhoff, bunun aynı zamanda müzenin muhafaza etmek için yaratıldığı, Naziler tarafından öldürülen altı milyon Yahudi’nin hatırasına leke sürdüğünü belirtti.



MÜZE SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA



The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, müze kurulundaki görevlerinden alınan isimlerin arasında Emhoff’un yanı sıra Biden döneminde Beyaz Saray’da görev yapmış olan Ron Klain, Susan Rice ve Anthony Bernal ile Demokratik Ulusal Komitesi’nin eski başkanı Tom Perez de yer alıyor.



Kurulda 50’den fazla üye bulunuyor; bu kişilerin bazıları ABD Başkanı tarafından atanıyor ve beş yıl boyunca görev yapıyor. Kurulun diğer üyeleri ise ABD Kongresi’nin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi ile ile üç federal kurumdan geliyor. Müze, kısmen federal hükümet tarafından finanse ediliyor.



Biden’ın başkan olduğu dönemde, Harris’in eşi Emhoff, bir başkan ya da başkan yardımcısı ile evli ilk Yahudi olmuştu.



Görevden alma haberlerinin basına yansımasının ardından açıklama yapan müze sözcüsü ise açıklamasında kurul üyelerinin görevden alınmasına değinmeden müzenin “Trump yönetimi ile çalışırken hayati öneme sahip misyonunu ilerletmeye devam etmeyi iple çektiğini” söyledi.

