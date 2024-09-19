Trump kampanyasına siber saldırı | FBI: İranlı korsanlar bilgileri Biden'ın ekibine yolladı

İranlı bilgisayar korsanları ABD başkan adaylarından Donald Trump'ın seçim kampanyasının bilgilerini ele geçirdi. FBI'dan yapılan açıklamada, bilgilerin Haziran ve Temmuz aylarında ele geçirildiği ayrıntısına yer verildi. Çalınan dosya içeriğine dair ayrıntılar ise paylaşılmadı.

Bilgilerin e-posta olarak Biden'ın seçim kampanyasına gönderildiği belirtilirken, alıcılar tarafından açılıp açılmadığı ise bilinmiyor.



Açıklamada ayrıca İranlı internet korsanlarının aynı belgeleri Haziran ayından bu yana aynı şekilde ABD medyası ile de paylaşmaya çalıştığı belirtildi.

ABD Ağustos ayında İran'ı Trump ve Biden ile Harris'in başkanlık kampanyaları bilgilerini ele geçirme girişiminden sorumlu tutmuştu.

Ancak İran hükümeti söz konusu siber saldırılara karıştığı iddialarını reddediyor.