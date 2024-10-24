Trump kampanyasından iddialı tahmin: "Yüzde 60 kazanıyoruz"

Cumhuriyetçi başkan yardımcısı adayı JD Vance, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım seçimlerini kazanma şansının yüzde 60 olduğunu öne sürdü.



Başkan yardımcısı adayı, Amerikan komedyen Theo Von'un This Past Weekend isimli podcast'ine konuk oldu.

"TABLO DOĞRU GÖRÜNÜYOR"



Çekim sırasında Vance'e, Trump'a yüzde 57'lik bir zafer şansı veren bir tahmin gösterildi.



Grafiği gören Vance, "Dürüst olmak gerekirse bence tablo doğru görünüyor. Kazanma şansımızın yüzde 60 civarında olduğunu düşünüyorum." dedi.



Başkanlık seçimi adayları, kazanma şansları hakkında genellikle özgüvenli görünse de nadiren net tahminlerde bulunur.

"HARRIS DESTEKÇİLERİ DAHA ÇOK ANKETE KATILIYOR"



İddialı açıklamalarda bulunan Vance, kim önde görünürse görünsün seçmenlerin anketlere güvenmemesi gerektiğini çünkü Harris destekçilerinin anketlere katılmaya daha meyilli olduğunu öne sürdü.



Business Insider'a göre, anketlerde Trump'la Harris arasındaki yarış hep kıyasıya görünse de bahis piyasalarında bu ayın başından beri Trump'ın galip geleceği tahmin ediliyor.