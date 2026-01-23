Trump, Kanada'nın "Barış Kurulu" davetini geri çekti

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump’ın Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) dile getirdiği “Kanada, ABD sayesinde yaşıyor” sözlerine sert tepki gösterdi.

Quebec City’de yeni yasama dönemi öncesi ulusa seslenen Carney, “Kanada, ABD sayesinde yaşamıyor. Kanada, Kanadalı olduğu için gelişiyor.” dedi.

TRUMP, BARIŞ KURULU DAVETİNİ GERİ ÇEKTİ

Trump ise aynı gün Truth Social üzerinden yanıt vererek, Kanada’nın kendi girişimi olan “Barış Kurulu”na davetini geri çektiğini açıkladı.

Hükümetten bir kaynak, Kanada’nın bu kurula katılmak için ödeme yapmayacağını belirtirken, Carney’nin daha önce daveti kabul etmeye açık olduğu ifade edilmişti.

DAVOS KONUŞMASI SES GETİRDİ

Carney’nin çıkışı, Davos’ta küresel siyasi ve finansal elitlere hitap ettiği ve “ABD liderliğindeki kurallara dayalı küresel düzende bir kopuş” yaşandığını söylediği konuşmanın ardından geldi.

Salı günü yapılan ve dünya basınında geniş yankı bulan bu konuşma, Trump’ın adı anılmasa da ABD’nin uluslararası siyasetteki sarsıcı etkisine bir gönderme olarak yorumlandı.

Carney, Davos’ta orta ölçekli ülkelerin “Amerikan hegemonyası” döneminde kazandıklarını artık garanti görmemesi gerektiğini savunarak, “uyum sağlamanın” büyük güçlerin baskısından korumayacağını vurgulamıştı.

“KANADA, ABD SAYESİNDE YAŞIYOR”

Trump, bu sözlere bir gün sonra yaptığı konuşmada Carney’i hedef alarak, “Dün başbakanınızı izledim. O kadar da minnettar değildi. Kanada, ABD sayesinde yaşıyor.” ifadesini yineledi.

ABD’ye ihracatının büyük bölümünü yapan Kanada, Trump yönetiminin otomotiv, alüminyum ve çelik sektörlerine yönelik tarifelerinden etkilendi. Buna karşın mevcut Kuzey Amerika serbest ticaret anlaşmasının uygulanması, bu etkileri kısmen sınırladı.

Yıl başında anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi beklenirken, Trump ABD’nin Kanada ürünlerine ihtiyaç duymadığını sık sık dile getiriyor.

TRUMP'IN İLHAK TEHDİTLERİ

Trump’ın Kanada’yı ilhak etme tehditleri ve sosyal medyada Kanada’yı ABD bayrağıyla gösteren paylaşımları da tartışmaları büyütürken, Carney “egemenliğimizi savunmalı ve sınırlarımızı güvence altına almalıyız” dedi.

Kanada’nın savunma harcamalarını artırma planlarına işaret eden Carney, ülkesinin “dünyaya yön gösterecek bir örnek olma” sorumluluğu taşıdığını vurguladı.