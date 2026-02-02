Trump: Kanada’yı 51’inci, Grönland 52’inci, Venezuela da 53’üncü eyalet olabilir

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz cumartesi akşamı ABD siyasetinin en elit isimlerinin ağırlandığı bir akşam yemeğinde Grönland'ı satın alma konusunda şaka ile karışık açıklamalar yaptığını iddia etti.

ABD’de siyaset ve iş dünyasının oldukça sınırlı bir kısmının davet edildiği ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen Alfalfa Kulübü yıllık yemeğine ABD Başkanı Trump’ın Grönland, Kanada ve Venezuela’ya ilişkin açıklamaları damga vurdu. JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon ve FED Başkanı Jerome Powell gibi isimlerin de bulunduğu salonda konuşan Trump’ın "Salonda nefret ettiğim birçok kişi var fakat çoğunuzu seviyorum" dediği aktarıldı.

Konuşmasında siyasi rakipleriyle alay eden ve "Grönland’ın işgalini izlemesi gerektiği için konuşmasını kısa kesmesi gerektiğini" söyleyerek şaka yapan Trump’ın, Grönland’a ilişkin şakayla karışık açıklamalarını bunun da ilerisine taşıdığı bildirildi. Başkent Washington DC’deki akşam yemeğinde Trump’ın "Grönland’ı işgal etmeyeceğiz. Onu satın alacağız. Hiçbir zaman Grönland’ı 51’inci eyalet yapma niyetim olmadı. Ben, Kanada’yı 51’inci eyalet yapmak istiyorum. Grönland 52’inci, Venezuela da 53’üncü eyalet olabilir." dediği iddia edildi.

HİNDİSTAN'A VERGİ İNDİRİMİ

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.



Trump, Modi ile görüşmesinde ikili ticaret, gümrük vergileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını aktararak "(Modi) Rusya'dan petrol alımını durdurmayı ve ABD ile muhtemelen Venezuela'dan çok daha fazla petrol almayı kabul etti" ifadesini kullandı.



Hindistan'ın Moskova'dan petrol alımını durdurmasının Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yardımcı olacağını vurgulayan Trump, bundan memnun olduğunu belirtti.

ABD Başkanı ayrıca, "Modi'ye olan dostluğu ve saygısından" dolayı, ABD'nin Hindistan'a uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 25'ten yüzde 18'e indireceğini açıkladı. Trump, Hindistan'ın ise buna karşılık ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerini sıfıra indireceğini kaydetti.

Trump, Hindistan'ın ABD'de 500 milyar dolar düzeyinde enerji, teknoloji, tarım, kömür ve diğer birçok kategoride ürün almayı taahhüt ettiğini de sözlerine ekledi.

“DEMOKRATLAR GİBİ EPSTEİN ADASIAN GİTMEDİM”



ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, Epstein dosyasına ilişkin yeni açıklanan belgeler hakkında değerlendirme yaptı.

Trump, "Jeffrey Epstein ile dostane bir ilişkim olmadığı gibi, Adalet Bakanlığı tarafından yeni açıklanan bilgilere göre, Epstein ve Michael Wolff adında sahtekar bir yazar, bana komplo kurmuşlardır." ifadesini kullandı.

Kendisini hedef alan açıklamaları yapanları dava edeceğini belirten Trump, "Ben Epstein'in böceklerin istila ettiği adasına hiç gitmedim ancak bu sahtekar Demokratların ve bağışçılarının neredeyse tamamı gitti." değerlendirmesinde bulundu.