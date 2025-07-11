Trump Kanada'yı tehdit etti: Yüzde 35 vergi başlıyor

ABD Başkanı Trump, çok sayıda ülkeye karşı ilan ettiği gümrük vergilerinin devreye gireceği 1 Ağustos öncesi, daha önce " 51'inci eyalet" olmasını istediği Kanada'yı tehdit etti.

Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.



Sosyal medya hesabından Kanada'ya yönelik tarife mektubunu paylaşıp, bunun ABD'ye misillemesine rağmen Kanada ile çalışmaya devam edeceklerinin bir göstergesi olduğunu söyleyen donald Trump, bu ülkeye fentanil krizi ile başa çıkmak için gümrük vergisi uyguladıklarını savundu.



"BİR AYARLAMA DÜŞÜNEBİLİRİZ"

Trump, "Herhangi bir nedenle gümrük vergilerinizi artırma kararı alırsanız, artırmayı seçtiğiniz oran ne olursa olsun, bizim uyguladığımız yüzde 35'lik tarifelere eklenecek." ifadesini kullandı.



Trump, şöyle devam etti: "Ticaret açığı, ekonomimiz ve hatta ulusal güvenliğimiz için büyük bir tehdit.

Kanada fentanil akışını durdurmak için benimle birlikte çalışırsa, belki bu mektupta bir ayarlama yapmayı düşünebiliriz.

Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak aşağı ya da yukarı yönlü olarak değiştirilebilir."