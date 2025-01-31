Trump: Kara Şahin helikopteri belirlenen sınırın çok üzerinde uçuyordu
ABD Başkanı Trump, yolcu uçağı ile çarpışan Kara Şahin helikopterinin belirlenen 200 fit sınırının çok üzerinde uçtuğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington yakınlarındaki uçak kazasında Kara Şahin (Balck Hawl) helı̇kopterı̇nı̇n çok yüksekten uçtuğunu söyledi.
Trump, helikopterin belirlenen 200 fit sınırının çok üzerı̇nde olduğunu dile getirdi.
Ronald Reagon Ulusal Havalimanı yakınlarında Eagle'ın 5342 sefer sayılı uçuşu ile bir Kara Şahin askeri helikopterinin havada çarpışması sonucu 67 kişi öldü.
Kaza için 300'den fazla ilk müdahale ekibi, Potomac Nehri'nde arama kurtarma çalışması başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Donald Trump
- Abd
- Uçak Kazası