Trump kararnameyi imzaladı. Bu kişilerin vize başvuruları reddedilebilir

ABD Başkanı Donald Trump , doğum yoluyla elde edilen vatandaşlık hakkını sınırlandırmaya yönelik yeni bir kararname imzaladı. Karar, özellikle turist vizesiyle ABD'ye gelip doğum yapmayı amaçlayan yabancıları hedef alıyor.

6 Ağustos 2026'da Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, doğum odaklı seyahatlerin engellenmesinin hedeflendiği bildirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, ABD'ye doğum yapma amacıyla seyahat eden kişilerin vize başvuruları ve sınır kapısındaki geçiş süreçleri çok daha sıkı denetimlere tabi tutulacak.

Seyahat edecek olan yabancıların vize başvurularının reddedilmesi, mevcut vizelerinin iptal edilmesi ve ülkeye girişlerinin engellenmesi öngörülüyor.



Düzenleme ayrıca, bu süreci bir ticarete dönüştürerek organizasyon sağlayan şirket ve aracılara yönelik de kısıtlamalar içeriyor. Beyaz Saray, turist vizesinin bu amaçla kullanılmasının vatandaşlık kavramının içini boşalttığını savundu.

Öte yandan karar, hamile kadınların ABD'ye seyahat etmesini tamamen engellemiyor; hamileliğin tek başına bir red gerekçesi sayılmayacağı ifade edildi. Ancak seyahat amacının doğrudan "doğum yapmak" olduğu belirlenirse, seyahat edecek olan kişinin vize başvurusu reddedilecek.

Trump yönetiminin doğumla gelen vatandaşlık hakkını daraltmaya dönük attığı bu adımların, ABD Anayasasına aykırı olduğuı ve mevcut yargı kararları nedeniyle hukuki engellerle karşılaşabileceği belirtiliyor.