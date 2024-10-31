Trump karşılaştırma istiyor: "Dört yıl öncesine göre durum ne?"
Eski ABD başkanı Donald Trump, seçime bir haftadan az zaman kala seçmenlere seslendi. Trump, ABD siyasetinin en eski dayanaklarından birine odaklandı: Seçmenlere, dört yıl öncesine göre şimdi daha iyi durumda olup olmadıklarını sordu. Ancak eski başkanın bu sorusu kendisi için zararlı olabilir. İşte bu sorunun cevabı...
Eski ABD başkanı Donald Trump'ın, kendisi ile Demokrat Kamala Harris arasında seçim yapmaları için seçmenlere sunduğu seçim sonu argümanları, ABD siyasetinin eski bir dayanağına odaklandı: Seçmenlere, dört yıl öncesine göre şimdi daha iyi durumda olup olmadıklarını sordu.
Ancak eski başkanın bu sorusu kendisi için zararlı olabilir.
YAŞAM BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
Trump'ın başkanlığının son yılı olan 2020'de, Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi'nin incelemesine göre Covid-19 salgını nedeniyle ABD'deki yaşam beklentisi 1,8 yıl düştü ve 350 binden fazla kişi virüsten öldü.
ABD ekonomisi, gayri safi yurtiçi hasılanın nisandan hazirana kadar yıllık yüzde 28 oranında düştüğü en kötü çeyreklerinden birini yaşadı.
ABD ekonomisi Trump'ın döneminin son tam çeyreğinde -2020'nin dördüncü çeyreğinde- 2019'un sonuna kıyasla daha küçüktü.
PANDEMİDE KÜÇÜLEN EKONOMİ
Kendisine karşı daha adil olmak gerekirse, Trump takvimi bir yıl geriye, 2019'a çekmek isteyebilir, ancak o zaman bile kayıtlar karışık.
Hiçbir ekonomik istatistik, ABD'nin salgının en kötü ekonomik etkilerinden kaçınmadaki başarısını işsizlik oranından daha iyi göstermiyor.
Federal Rezerv yetkililerinin belirttiği gibi, işgücü piyasası pandemiden önce Trump döneminde güçlüydü. Biden döneminde de toparlandı.
AMERİKAN HALKI ENFLASYONLA TANIŞTI
Birçok Amerikalı için, 2021'den geçen yıla kadar enflasyonun patlak vermesi daha önce hiç deneyimlemedikleri bir şeydi.
Yüksek fiyatlar Trump'ın kampanyasının merkezinde yer aldı ve Harris'in enflasyonun kendisi düşerken bile çürütmekte zorluk çektiği bir şey oldu.
SEÇİM YARIŞINDA SON DURUM
ABD seçim yarışında son düzlüğe girildi. Son anketler Demokrat aday Kamala Harris'in çok küçük bir farkla önde olduğunu ortaya koydu.
Uzmanlar, seçim sonuçlarının hangi kampanyanın seçim gününe kadar daha iyi bir iş çıkardığına göre belirleneceğini düşünüyor.
Analistler, özellikle salıncak eyaletler arasındaki Pensilvanya'yı kazananın Beyaz Saray'ı da kazanabileceğini düşünüyor.
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