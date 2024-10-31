Trump karşılaştırma istiyor: "Dört yıl öncesine göre durum ne?"

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın, kendisi ile Demokrat Kamala Harris arasında seçim yapmaları için seçmenlere sunduğu seçim sonu argümanları, ABD siyasetinin eski bir dayanağına odaklandı: Seçmenlere, dört yıl öncesine göre şimdi daha iyi durumda olup olmadıklarını sordu.



Ancak eski başkanın bu sorusu kendisi için zararlı olabilir.

YAŞAM BEKLENTİSİ DÜŞTÜ



Trump'ın başkanlığının son yılı olan 2020'de, Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi'nin incelemesine göre Covid-19 salgını nedeniyle ABD'deki yaşam beklentisi 1,8 yıl düştü ve 350 binden fazla kişi virüsten öldü.



ABD ekonomisi, gayri safi yurtiçi hasılanın nisandan hazirana kadar yıllık yüzde 28 oranında düştüğü en kötü çeyreklerinden birini yaşadı.

ABD ekonomisi Trump'ın döneminin son tam çeyreğinde -2020'nin dördüncü çeyreğinde- 2019'un sonuna kıyasla daha küçüktü.