Trump, kartellerle mücadele için koalisyon kurduklarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki Miami şehri yakınlarındaki Doral ilçesinde 12 ülkenin devlet başkanı ve hükümet yetkililerinin katılımıyla düzenlenen 'Amerikan Kalkanı Zirvesi'nde konuştu.



"17 FARKLI ÜLKEDEN TEMSİLCİLER, BU YENİ İTTİFAKA RESMEN KATILDI"



Bugün Batı Yarımküre'nin dört bir yanından liderlerin katılımıyla yeni bir askeri koalisyon kurmak üzere bir araya geldiklerini ifade eden Trump, "Bu askeri ortaklığa, Amerika Kartel Karşıtı Koalisyonu adını veriyoruz. Bu, ihtiyaç duyduğumuz şey. Bu bölgede büyük ölçüde uyuşturucuyla bağlantılı karteller var ve inanılmaz hızlı büyüyorlar" dedi.



Trump, "17 farklı ülkeden temsilciler, bu yeni ittifaka resmen katıldı. Anlaşmamızın özü, bu karanlık kartelleri ve terör ağlarını, askeri güç kullanarak tamamen yok etmektir. Onlardan kurtulacağız. Ama yardımınıza ihtiyacımız var. Sadece nerede olduklarını söylemeniz yeterli. Muhtemelen son dönemde fark etmişsinizdir, çok etkileyici silah sistemlerimiz var" şeklinde konuştu.



ABD'nin yıllarca ihmal ettiği bölgede "Amerikan Kalkanı" adlı yeni bir teşkilat da kuracaklarını ifade eden Trump "On yıllardır bu bölgede liderler, geniş toprakların suç örgütlerinin kontrolüne geçmesine izin verdi. Ülkelere yayılan çeteler kontrolü ele aldı ve ülkelerinizin bazı yerlerini yönetmeye başladılar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Size yardımcı olacağız" dedi.



Trump, "İnanması zor olsa da bazılarınızın tehlikede olduğunu söylemeliyim. Eğer bizden isterseniz füze kullanabiliriz. Son derece hassas silahlar ve doğrudan oturma odasına girer, kartel üyesinin sonu olur" ifadelerini kullandı. Son bir yıl içerisinde dünyanın ABD'nin güç üstünlüğüne tanık olduğunu söyleyen Trump, "Orduyu yeniden inşa etmek için çok zaman harcadım. Bir trilyon dolardan fazla harcama yaptık. Şimdi yeni bir bütçe yaptık. Belki bir buçuk trilyon dolara çıkacağız" şeklinde konuştu.

"KARRELLERİN MERKEZ ÜSSÜ MEKSİKA"



Bölge ülkeleriyle kurulan yeni koalisyonu, Orta Doğu'da terör örgütü DAEŞ'e karşı kurulan koalisyona benzeten Trump, "Kabul etmemiz gereken şey, kartel şiddetinin merkez üssünün Meksika olduğu. Meksika kartelleri, bu yarımkürede kan dökülmesi ve kaosun büyük bölümünü körüklüyor ve yönetiyor. ABD hükümeti, ulusal güvenliğimizi savunmak ve Amerikan halkının güvenliğini korumak için gerekli olan her şeyi yapacaktır" açıklamasını yaptı. Trump, "Karteller Meksika'yı yönetiyor. Buna izin veremeyiz. Hem bize, hem de size çok yakınlar" ifadelerini kullandı.

"En büyük kartel liderlerinden biri" olarak tanımladığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ardından Venezuela geçici Devlet Başkanı Delcy Rodrigues ile yakın çalıştıklarını söyleyen Trump, "Çok büyük miktarda petrol çıkarıyoruz. Onlar da çıkarıyor. Şu anda tarihlerinde hiç olmadığı kadar para kazanıyorlar" dedi.

Trump, "Bu hafta Venezuela hükümetini resmen tanıdığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Onları hukuken tanıdık. Ayrıca Venezuela ile tarihi bir altın anlaşması yaptık. Buna ‘Altın Anlaşma' diyoruz. Bu anlaşma, iki ülkenin birlikte çalışmasını ve Venezuela altınının ve diğer minerallerin satışını kolaylaştıracak. Çok büyük miktarda altınları var. Çok iyi toprakları var ama daha önce bu zenginliği kullanamıyorlardı" dedi.

"KÜBA ARTIK YOLUN SONUNA GELDİ"



Venezuela'nın ardından Küba'da da tarihi bir değişim beklediklerini söyleyen Trump, "Küba artık yolun sonuna geldi. Paraları yok, petrolleri yok. Kötü bir ideolojileri, uzun zamandır kötü olan bir rejimleri var. Eskiden Venezuela'dan para alıyorlardı, petrol alıyorlardı, ama artık Venezuela'dan oraya ne para ne de petrol gidiyor. Küba, mevcut haliyle son günlerini yaşıyor. Yeni ve daha iyi bir hayatı olacak. Şu anki haliyle son günlerinde" şeklinde konuştu.

Zirveye, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Honduras Devlet Başkanı Tito Asfura, Guyana Devlet Başkanı Muhammed İrfan Ali, Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereira, Trinidad ve Tobago Başbakanı Kamla Persad-Bissessar, Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo C