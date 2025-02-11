Trump, karton pipetlere kafayı taktı: Kararnameyi resmen imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, plastik pipetlerin yeniden kullanılması için karton pipetleri yasaklayacak bir kararnameye imza attı.



Kararname, derhal yürürlüğe girerek, plastik kirliliğini bir "kriz" olarak nitelendiren önceki Başkan Joe Biden tarafından imzalanan düzenlemeyi tersine çeviriyor.

İĞRENÇ BİR ŞEKİLDE ERİDİĞİNİ SÖYLEDİ



Trump geçtiğimiz hafta karton pipetlerin işe yaramadığını ve tüketicilerin ağzında iğrenç bir şekilde eridiğini söylemişti.



Biden, 2024'te ABD hükümetinin plastik pipetler, plastik çatal-bıçak takımları ve plastik ambalaj satın alımını kademeli olarak sona erdirme emri vermişti.



Trump'ın talimatı ise hükümet kurumlarının karton pipet satın almayı durdurmasını ve bunları ülke çapında tamamen ortadan kaldıracak bir strateji oluşturulmasını emrediyor.

"EĞER İÇECEK SICAKSA DAYANMIYOR"



"Pipetlerde plastiğe geri dönüyoruz" diyen Trump, Pazartesi günü Beyaz Saray'da gazetecilere konuştu.



Trump, "Bu şeyler işe yaramıyor, onları defalarca kullandım ve bazen kırılıyor, patlıyorlar. Eğer içecek sıcaksa birkaç dakika, bazen birkaç saniye bile dayanmıyorlar. Bu saçma bir durum." dedi.

2035'E KADAR KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAKTI



Biden yönetimi, plastik kirliliğiyle mücadele kapsamında geçen yıl tek kullanımlık plastikleri 2027'ye kadar gıda ambalajlarından, operasyonlardan ve etkinliklerden kademeli olarak kaldırmayı ve 2035'e kadar tüm federal operasyonlardan çıkarmayı planladığını duyurmuştu.



Trump, uzun süredir karton pipetlerin karşısında bir tutum sergiliyor.



ABD'de tek kullanımlık pipet tüketimiyle ilgili bazı istatistikler, günlük 500 milyon pipet kullanıldığını öne sürse de bu rakam tartışmalı ve gerçekte bunun yarısı kadar olabileceği iddia ediliyor.



Seattle, Washington; Kaliforniya; Oregon ve New Jersey gibi bazı ABD şehirleri ve eyaletleri, plastik pipet kullanımını sınırlayan veya işletmelerin bunları yalnızca müşterinin talep etmesi halinde vermesini zorunlu kılan düzenlemeleri hayata geçirdi.

HER YIL 460 MİLYON METRİK TON PLASTİK ÜRETİLİYOR



Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın verilerine göre, her yıl 460 milyon metrik ton plastik üretiliyor ve bu, okyanuslardaki atıklara ve insan sağlığını etkileyebilecek mikroplastiklere katkıda bulunuyor.



Bununla birlikte, bazı araştırmalar karton pipetlerin yüksek miktarda "kalıcı kimyasallar" olarak bilinen ve çevrede onlarca yıl kalabilen, su kaynaklarını kirletebilen ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilen perflorlu ve polifloroalkil maddeler (PFAS) içerdiğini ortaya koymuştur.