Trump kazayı kıl payı atlattı

ABD Başkanı Donald Trump 'ı taşıyan başkanlık helikopteri Marine One, büyük tehlike atlattı.

Olay, Trump'ın helikopterinin Beyaz Saray bahçesinden havalandığı sırada yaşandı. Amerikan medyasına göre Başkanlık helikopteri Marine One'ın mürettebatı, kalkıştan önce başkentteki Ronald Reagan Havalimanı kontrol kulesine üç kez "havalanacağız" anonsu yaptı. Ancak hava trafik kontrolörü, bozuk telsiz iletişimi nedeniyle uyarıları duyamadı.

Helikopter , rotasına devam ederken aynı anda havalimanından kalkan bir yolcu uçağına tehlikeli biçimde yaklaştı. İddiaya göre iki hava aracı arasındaki mesafe yatayda yaklaşık 1.3 kilometreye, dikeydeyse 210 metreye kadar düştü.

"Trump'ın can güvenliğinin tehlikeye girmediği" savunulan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.