Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump , İran'a yeni bir tehditte bulundu.

İran’ın Natanz yakınlarında inşa ettiği belirtilen yer altındaki nükleer tesisi yeniden hedef gösteren Trump, “Kazma Dağı” olarak bilinen bölgenin çok yakında ve ağır biçimde vurulabileceğini söyledi.

Trump, Hürmüz Boğazı ve etrafındaki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini vurgulayarak, Kazma Dağı civarındaki hareketliliği izlediklerini söyledi.



NEDEN KAZMA DAĞI?

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in ABD'ye oldukça kritik bir istihbarat ilettiğini yazmıştı.

Bu istihbarat, "İran, Haziran 2025'te 12 gün savaşının ardından binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü Kazma Dağındaki nükleer tesisine taşıdı." şeklindeydi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da verdiği bir röportajda da Kazma Dağı'nı hedef alabileceklerini söylemişti.

İran'da "Kolang Dağı" olarak da bilinen Kazma Dağı tesisi, yıllardır ABD ve İsrail tarafından izleniyor.

NÜKLEER TESİSLER BOMBALANDIKTAN SONRA BU ADIM ATILMIŞ OLABİLİR

Tahran'ın Haziran 2025'teki nükleer tesislerinin bombalanmasının ardından, imha edilme riskini en aza indirmek amacıyla elinde kalan santrifüjleri Kazma Dağı'na taşımış olabileceğine dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, Kazma Dağı yeraltı kompleksinin sağlam kayaların altında yaklaşık 90 ila 137 metre derinliğe inşa edildiğini ve çeşitli nükleer tesislere ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu tahmin ediyor.

İsrailli ve Amerikalı yetkililer, İran'ın bu tünelleri nükleer ekipman depolamak veya küçük bir zenginleştirme tesisi kurmak amacıyla kullanabileceğinden endişe duyuyor.

Kazma Dağı, geçen yıl 12 gün savaşında ve Şubat'ta başlayan son savaşta hedef alınmamıştı.