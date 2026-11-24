Trump kefil oldu, Jensen Huang Nvidia'ya geri döndü. Beyaz Saray'ın 72 saatlik gizli operasyonu
24.11.2026 10:31
Son Güncelleme: 24.11.2026 10:39
Jensen Huang, özel hayatı ve Çin casusluğu iddialarından sonra 12 Kasım'da CEO'luk koltuğunu bırakmıştı.
ABD Başkanı Trump'ın, borsadaki düşüşü durdurmak amacıyla 11 gün önce istifa eden Jensen Huang'ın Nvidia CEO'luğuna dönmesi için şirketin yönetim kuruluna baskı yaptığı ortaya çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, borsadaki şiddetli düşüşü durdurmak amacıyla 11 gün önce istifa eden Jensen Huang'ın Nvidia CEO'luğuna geri dönmesi için şirketin yönetim kuruluna karşı bizzat devreye girdiği ortaya çıktı.
CNN'in konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, geçen hafta sonu ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki üst düzey yetkilileri devreye sokarak teknoloji devinin yönetim kurulunu ikna etmeye çalıştı.
Vance ve beraberindeki yetkililer, hafta sonu yaptıkları telefon görüşmelerinde Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir kadınla ilişkisine dair süren tartışmalara rağmen ulusal güvenlik riski oluşturmadığı konusunda yönetim kuruluna güvence verdi.
Trump da doğrudan Nvidia yönetim kurulunu arayarak Amerikan ekonomisinin başarısı açısından önemli isim olarak gördüğü Huang'a bizzat kefil oldu.
Nvidia'nın hükümetin "üst düzey kademelerinden gelen bildirimler" doğrultusunda Huang'ı yeniden CEO koltuğuna oturttuğunu duyurmasının ardından CNBC'ye konuşan Trump, "Yönetim kuruluyla doğrudan ve dolaylı olarak görüşüyordum, bu konuda çok kararlıydım" dedi.
Trump, "En büyük yıldızlarımızdan birini yeniden sahaya sürdüğümüzü düşünüyorum" diye konuştu.
Beyaz Saray'ın pazartesi sabahı yapılan duyuruya kadar gizli tuttuğu bu girişimden üst düzey bazı Nvidia çalışanlarının bile son ana kadar haberi olmadı.
Jensen Huang, özel hayatı ve Çin casusluğu iddialarının yarattığı tartışmaların beraberinde 12 Kasım'da CEO'luk koltuğunu bırakmıştı.
ABD makamlarının Çin adına casusluk yaptığından şüphelendiği bir iş kadınıyla Huang arasında ilişki bulunduğuna dair haberler, çip devinin ulusal güvenlik ve ihracat denetimlerine uyum süreçlerinin yakın takibe alınmasına neden oldu. Pekin ise ortaya atılan bu istihbarat iddialarını yalanladı.
Huang'ın istifasıyla boşalan koltuğa ise geçici olarak şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress getirildi.
Trump, "En büyük yıldızlarımızdan birini yeniden sahaya sürdüğümüzü düşünüyorum" diye konuştu.
BORSADAKİ KAYIPLAR BEYAZ SARAY'I HAREKETE GEÇİRDİ
Huang'ın evlilik dışı bir ilişki yaşadığını kabul etmesinin ardından ABD Kongresi, hem Huang'ın davranışlarını hem de olası ulusal güvenlik etkilerini incelemek üzere iki partinin katılımıyla soruşturma başlatmıştı.
Tartışmalar, Trump ve ekibinin Huang'ın Çin hükümeti adına çalıştığından şüphelenilen Alice Huang ile ilişkisine dair önceden gelen uyarılara nasıl cevap verdiğine yönelik incelemeleri beraberinde getirdi.
Nvidia çiplerini satın alan Megaspeed adlı şirkette yönetici olan Alice Huang aracılığıyla bu gelişmiş çiplerin Çin'e sızdırılmış olabileceği endişesi, Trump kabinesinde Çin'e yönelik çip satış kısıtlamaları konusunda görüş ayrılıklarına yol açtı.
Ancak Trump için asıl belirleyici unsur, Huang'ın ayrılığı sonrası Nvidia hisselerindeki ağır değer kaybı ve bu kaybın ülke ekonomisini aşağı çekerek “yapay zeka balonunun patlayacağı” korkusunu tetiklemesi oldu.
Piyasadaki güveni tazelemek için ilk olarak eski Apple CEO'su Tim Cook'un Nvidia'nın başına geçmesi fikrini ortaya atan Trump, şirketin bunun yerine CFO Colette Kress'i CEO olarak atamasından ve Kress'in geçen hafta CNBC'ye verdiği röportajdan memnun kalmadı.
Trump'ın, Çin lideri Şi Cinping'in Huang'dan övgüyle söz ettiği dört günlük Asya gezisinden cuma günü döndüğü sırada ABD borsası beş günlük tarihi düşüş serisini sürdürüyordu.
Trump'ın, Çin lideri Şi Cinping'in Huang'dan övgüyle söz ettiği dört günlük Asya gezisinden cuma günü döndüğü sırada ABD borsası beş günlük tarihi düşüş serisini sürdürüyordu.
72 SAATLİK KULİS
Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, başkanın borsadaki düşüşleri 1929 Büyük Buhran kriziyle özdeşleştirdiğini belirterek "Dolayısıyla yükselen piyasa iyi, çöken borsa kötü anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Silikon Vadisi'ndeki etkili isimlerle yakın bağları bulunan Vance, sonraki 72 saat boyunca doğrudan Huang ile koordineli çalışarak hükümetin ulusal güvenliği tehdit eden yasa dışı bir bulguya rastlamadığını yönetim kuruluna aktardı.
Çin'e çip satışlarının kısıtlanması konusunda perde arkasında anlaşmazlık yaşayan Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Hazine Bakanı Scott Bessent de geri dönüş planında yer aldı.
Nvidia yönetim kurulu, yalnızca dört gün önce yatırımcılarla yaptığı toplantıda Huang'ın davranışlarını "şirketin etik kurallarına, standartlarına ve kültürel normlarına aykırı" bularak geri dönüş çağrılarını reddetmişti.
Yönetim kurulu, Trump yönetiminin yoğun girişimlerinin ardından pazar gecesi kararından döndüğünü yetkililere bildirdi.
TEKNOLOJİ DÜNYASI KUTLADI, CUMHURİYETÇİLER TEPKİLİ
Trump'ın CNBC yayınında Huang konusunda fikrini aldığını söylediği Elon Musk, pazartesi günkü duyurunun ardından X hesabından "Hata düzeltildi" paylaşımını yaptı.
Fakat Cumhuriyetçi Nebraska Senatörü Pete Ricketts, X üzerinden yaptığı açıklamada "Jensen Huang'ın astları ve Çin casusu olduğu iddia edilen bir kişiyle çok sayıda ilişkisi oldu. Davranışları göreve iade edilmesini desteklemiyor" ifadelerini kullandı.
Demokratların ocak ayında Kongre'de kontrolü devralmasıyla birlikte yönetimin bu müdahale nedeniyle daha agresif soruşturmalarla karşılaşacağı endişesi, Trump'ın yakın çevresinde de rahatsızlık yarattı.
NVIDIA HİSSELERİNİN DEĞERİ 15 MİLYON DOLAR ARTTI
Diğer yandan Financial Times gazetesinin Trump'ın ABD Hükümet Etik Ofisine sunduğu mali beyanlara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı'nın eylül sonu itibarıyla 370 bine kadar Nvidia hissesine sahip olabileceği kaydedildi.
Nvidia hisselerinin, Huang'ın görevine döneceğinin açıklanmasının ardından yüzde 30'dan fazla yükseldiği aktarıldı.
Trump'ın mali beyanlarında hisse alım ve satımlarına ilişkin kesin rakamlar yerine belli değer aralıklarına yer verilmesi nedeniyle Nvidia hisselerindeki değer artışından sağladığı kazancın 1,3 milyon ile 15 milyon dolar arasında olabileceği ifade edildi.