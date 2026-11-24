BORSADAKİ KAYIPLAR BEYAZ SARAY'I HAREKETE GEÇİRDİ

Huang'ın evlilik dışı bir ilişki yaşadığını kabul etmesinin ardından ABD Kongresi, hem Huang'ın davranışlarını hem de olası ulusal güvenlik etkilerini incelemek üzere iki partinin katılımıyla soruşturma başlatmıştı.

Tartışmalar, Trump ve ekibinin Huang'ın Çin hükümeti adına çalıştığından şüphelenilen Alice Huang ile ilişkisine dair önceden gelen uyarılara nasıl cevap verdiğine yönelik incelemeleri beraberinde getirdi.

Nvidia çiplerini satın alan Megaspeed adlı şirkette yönetici olan Alice Huang aracılığıyla bu gelişmiş çiplerin Çin'e sızdırılmış olabileceği endişesi, Trump kabinesinde Çin'e yönelik çip satış kısıtlamaları konusunda görüş ayrılıklarına yol açtı.

Ancak Trump için asıl belirleyici unsur, Huang'ın ayrılığı sonrası Nvidia hisselerindeki ağır değer kaybı ve bu kaybın ülke ekonomisini aşağı çekerek “yapay zeka balonunun patlayacağı” korkusunu tetiklemesi oldu.

Piyasadaki güveni tazelemek için ilk olarak eski Apple CEO'su Tim Cook'un Nvidia'nın başına geçmesi fikrini ortaya atan Trump, şirketin bunun yerine CFO Colette Kress'i CEO olarak atamasından ve Kress'in geçen hafta CNBC'ye verdiği röportajdan memnun kalmadı.

Trump'ın, Çin lideri Şi Cinping'in Huang'dan övgüyle söz ettiği dört günlük Asya gezisinden cuma günü döndüğü sırada ABD borsası beş günlük tarihi düşüş serisini sürdürüyordu.