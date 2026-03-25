Trump, kendi mahallesinde seçim kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi mahallesinde desteklediği Cumhuriyetçi aday seçimi kaybetti. Daha önce postayla gönderilen oyları defalarca "sahtekarlık" olarak nitelendirmesine rağmen, Florida'da yapılan özel seçimlerde ABD Başkanı Trump oyunu posta yoluyla kullandı.

Trump’ın Mar-a-Lago malikanesinin de bulunduğu seçim bölgesinde, daha önce Cumhuriyetçiler tarafından temsil edilen eyalet meclisi koltuğunu Demokrat aday Emily Gregory kazandı, Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi aday Jon Maples seçimi kaybetti.

Trump'ın "kendi mahallesindeki" seçim sonucu, hem içerde gümrük muhafızlarıyla hem de İran Savaşı'yla dışarda çizdiği tablonun sandığa yansıyan ilk sonuç olarak nitelendiriliyor.

Daha önce bir etkinlikte posta yoluyla oy kullanmayı "postayla hile yapmak" olarak adlandıran Trump, Cumhuriyetçilere, Demokratlar "SAVE America Act" (Amerika'yı Kurtar Yasası) adlı tasarıyı onaylayana kadar İç Güvenlik Bakanlığı fonlarını onaylamama çağrısında bulundu. Bu yasa tasarısına göre, oy kaydı yaptıranların ABD vatandaşı olduklarını kanıtlamalarını zorunlu kılınırken, Trump ayrıca tasarıya posta yoluyla oy kullanmanın yalnızca hastalık, engellilik, askeri görev veya seyahat durumlarıyla sınırlandırılması gibi maddelerin eklenmesini istiyor. Uzmanlar ABD seçim sisteminin merkezi olmayan yapısı nedeniyle posta yoluyla hile yapmanın oldukça zor ve nadir olduğunu belirtse de Trump bu yöntemin dolandırıcılığa çok açık olduğunu iddia ediyor.

Beyaz Saray sözcüsü Olivia Wales, Palm Beach sakini olan Trump’ın Florida seçimlerine katılmasının doğal olduğunu belirterek, başkanın genel posta yoluyla oylamaya karşı olsa da "sağduyulu istisnalar" kapsamında bu yöntemi desteklediğini ifade etti. Trump’ın posta yoluyla ilk kez oy kullanmadığı, daha önce 2018 ara seçimlerinde de aynı yöntemi tercih ettiği Beyaz Saray tarafından teyit edildi. 2020 seçimlerinde de posta yoluyla oy kullanma talebinde bulunan Trump, o dönemde son kararıyla oyunu şahsen kullanmaya gitmişti.