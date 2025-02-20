Trump kendini kral ilan etti: "Kralımız çok yaşa!" paylaşımı

New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldıran ABD Başkanı Donald Trump, kendisi için "Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullanırken, Beyaz Saray da Trump'ı "kral" olarak resmeden bir dergi kapağı paylaştı.

Trump kendini kral ilan etti: "Kralımız çok yaşa!" paylaşımı

Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, son düzenlemesini övgüyle duyurdu.

New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırdığını açıklayan Trump, "Trafik sıkışıklığı fiyatlandırması öldü. Manhattan ve tüm New York kurtuldu. Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullandı.

Trump kendini kral ilan etti: "Kralımız çok yaşa!" paylaşımı - 1

Beyaz Saray'ın resmi X hesabı, bu açıklama sonrası Trump'ı başında taçla kral olarak betimleyen bir dergi kapağını paylaştı.

Trump ile Beyaz Saray'ın "kral" temalı paylaşımları, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Trump kendini kral ilan etti: "Kralımız çok yaşa!" paylaşımı - 2

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Kabine Sekreteri Taylor Budowich de Trump'ın paylaşımına destek vererek, yapay zeka ile yaratılmış Trump'ın başka bir kral görselini paylaştı. 

Öne Çıkan Video

Dört otomobilin karıştığı zincirleme kazada yedi yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...