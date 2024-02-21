Trump kendini Navalni ile karşılaştırdı

Rus muhalif lider Navalni'nin ölümüne ilişkin konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisini Navalny ile karşılaştırarak her ikisinin de "siyasi motivasyonlu kovuşturmalar" ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Trump kendini Navalni ile karşılaştırdı

Eski Başkanı , Rus muhalif lider Aleksey NAvalni'nin ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Navalni'nin "çok cesur bir adam" olduğunu ve 'ya dönmemiş olmadı gerektiğini söyleyen Trump, Rus muhalefet liderinin ölümüyle ilgili herhangi bir suçlamada bulunmadı.

Trump Güney Carolina'da Fox News ile yaptığı bir belediye binası röportajında, "Geri dönmek zorunda kalmaktansa uzakta kalıp ülke dışından konuşması muhtemelen çok daha iyi olurdu, çünkü insanlar bunun olabileceğini düşündü ve oldu da. Ve bu korkunç bir şey" diye konuştu.

Hem 2017-2021 Beyaz Saray görevi sırasında hem de sonrasında Putin'e olan hayranlığını dile getiren Trump, kendisini Navalny ile karşılaştırarak her ikisinin de "siyasi motivasyonlu kovuşturmalar" ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Trump, "Bu bizim ülkemizde de oluyor. Birçok yönden komünist bir ülkeye dönüşüyoruz. Ve eğer bakarsanız, ben önde gelen adayım. Suçlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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