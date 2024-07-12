Trump, kendisini karıştıran Biden'la alay etti: "Harika iş, Joe!"

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi'ndeki konuşması sırasında eski başkan Donald Trump ve yardımcısı Kamala Harris'i birbirine karıştırmasının ardından eleştiri yağmuruna tutuldu.



Biden, yazılı konuşmasının ardından gazetecilerin kendisine yönelttiği ilk soruda bocaladı.



Gazeteciler Biden'a, kendisinin yerine Kamala Harris'in başkanlık koltuğuna oturması halinde yönetme yeteneği konusunda herhangi bir endişesi olup olmadığını sordu.



Biden bu soruya, "Eğer onun başkan olmaya uygun olmadığını düşünseydim Başkan Yardımcısı Trump'ın başkan yardımcısı olmasını istemezdim" yanıtını verdi.

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"TRUMP DELİLİĞİ SENDROMU"



Klip çevrimiçi olarak geniş çapta paylaşıldı ve Trump kampanyası tarafından da aynı hızla alay konusu oldu. Trump, hatadan memnun görünüyordu ve klibi kendisine ait olan sosyal medya platformu Truth Social'da birkaç kez paylaştı.



Toplantı bittikten sonra Trump, "Sahtekar Joe Trump Deliliği Sendromu'na yakalanmış!" ifadelerini kullandı.



Trump, Biden'ın ifadelerini tekrarlayarak, "Eğer onun başkan olmaya uygun olmadığını düşünseydim Başkan Yardımcısı Trump'ın başkan yardımcısı olmasını istemezdim mi? Harika iş, Joe!" diye yazdı.



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"BİRİ SAVCI VE DİĞERİ SUÇLU"



Trump daha sonra Biden'ın konuşmasından kısa kesitler de yayınladı. Bunlar arasında Biden'ın genelkurmay başkanından "Başkomutanım" diye bahsettiği sahneler de vardı. Bu ünvan, ABD Başkanı olarak onun kendi ünvanıydı.



Basın toplantısının ardından Biden, Harris ve Trump hakkındaki yanlışını kabul etti ancak Harris ile Trump arasındaki farkı bildiğini yineledi.



Başkanın resmi X hesabı, "Biri savcı ve diğeri suçlu" paylaşımında bulundu.