Trump kesenin ağzını açtı. Vatandaşlarına 5'er bin dolar dağıtacak

ABD Başkanı Donald Trump , kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunu koruması halinde her yetişkin Amerikalıya 5 bin dolar ödeme yapılacağını açıkladı.

Trump'ın “Trump temettüsü” adını verdiği vaat, Cumhuriyetçi Parti'nin düzenlediği ilk ara seçim kongresinde duyuruldu.

Ancak ödemenin nasıl gerçekleştirileceği ve yasal olarak uygulanıp uygulanamayacağı henüz belli değil.

ABD'de yaklaşık 270 milyon yetişkin bulunduğu göz önüne alındığında, planın toplam maliyetinin yaklaşık 1 trilyon 350 milyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.

“TRUMP TEMETTÜSÜ” VAADİ

Trump, bir saat 45 dakika süren konuşmasında ara seçim kampanyasının merkezine kendisini yerleştirdi.

Görevdeki son iki yılını “başkanlık tarihinin en büyük iki yılı” olarak nitelendiren Trump, Cumhuriyetçilerin seçimleri kazanması için seçmenlerden destek istedi.

ABD Başkanı, Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunu koruması durumunda yetişkin Amerikalılara kişi başına 5 bin dolar ödeme yapacağını söyledi.

Trump, planın finansmanının nasıl sağlanacağı veya ödemelerin hangi yasal mekanizmayla gerçekleştirileceği konusunda ise ayrıntı vermedi.

“BEN PUSULADAYMIŞIM GİBİ DÜŞÜNÜN”

Trump, ara seçimlerde doğrudan aday olmamasına rağmen seçmenlerden yarışı kendi seçimiymiş gibi değerlendirmelerini istedi.

“Sizden, ben pusuladaymışım gibi düşünmenizi istiyorum.” diyen Trump, seçim gününe kadar kalan sekiz haftada kritik eyalet ve seçim bölgelerine birçok ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Trump, Demokratların kazanması halinde ülkenin geleceğinin tehlikeye gireceğini savundu.

SALONUN ÜST BÖLÜMLERİ BOŞ KALDI

Trump konuşmasında 21 bin kişilik salonun “tamamen dolu” olduğunu söylese de üst tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

Cumhuriyetçi yetkililer kongrenin Trump yönetiminin politikalarını seçmenlere anlatmak için kullanılacağını belirtmişti.

Ancak ilk konuşmacıların önemli bir bölümü sınır güvenliği ve trans kadınların spora katılımı gibi konular üzerinden Demokratları hedef aldı.

Seçmenlerin öncelikli sorunlar arasında gösterdiği hayat pahalılığı ve İran savaşı ise daha sınırlı şekilde gündeme geldi.

Bİ KEZ DAHA İRAN SAVAŞINI SAVUNDU

Trump, İran'a saldırma kararını da savunarak amacının Tahran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, İran ile savaşın yakında sona ereceğini öne sürdü ve “İran'la savaşı kazanır kazanmaz” petrol fiyatlarının düşeceğini vadetti.

Ancak ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının üzerinden altı aydan fazla süre geçmesine rağmen çatışmanın sona ereceğine ilişkin güçlü bir işaret bulunmuyor.

Analistler ayrıca İran'ın nükleer programının tamamen ortadan kaldırılmadığını belirtiyor.

KONGRE'NİN KONTROLÜ TEHLİKEDE

3 Kasım'da yapılacak ara seçimler hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar açısından büyük önem taşıyor.

Cumhuriyetçiler Kongre'nin en az bir kanadındaki çoğunluklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Kamuoyu araştırmaları Demokrat seçmenlerin sandığa gitme konusunda Cumhuriyetçi seçmenlerden daha istekli olduğunu, Trump'ın destek oranlarının ise düşük seviyelerde seyrettiğini gösteriyor.