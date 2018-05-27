Amerikan Washington Post gazetesi, ABD'li yetkililerin Kuzey Kore'ye geçtiği haberini temasları yürüten ekibe yakın bir isme dayandırdı.



Habere göre, ABD'nin eski Güney Kore Büyükelçisi Sung Kim de heyette yer alıyor.



Halen Filipinler'de görev yapan Büyükelçi Kim'in zirve hazırlıklarını yapacak heyete başkanlık etmesi için görevlendirildiği belirtildi.



ABD'li diplomatın, Kuzey Kore'de Dışişleri Bakan yardımcısıyla bir araya geleceği ifade edildi.



ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmesi bekleniyordu. Trump geçen hafta görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.