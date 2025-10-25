Trump, Kim Jong-un ile görüşmeyi planlamıyor

ABD'li yetkili, gelecek hafta uzak Asya'ya gidecek olan Başkan Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceği iddialarını yalanladı.

Trump, Kim Jong-un ile görüşmeyi planlamıyor

ABD Başkanı , Asya-Pasifik Ekonomik Ortaklığı (APEC) Liderler Zirvesi için gelecek hafta Güney Kore'ye gidiyor.
Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, ABD'li ismi paylaşılmayan üst düzey yetkili, çevrim içi açıklamasında, Trump'ın seyahat takvimine değindi.

ÖN KOŞULSUZ GÖRÜŞME

Yetkili, "Trump'ın, Güney ve 'yi ayıran silahsızlandırılmış bölgede (DMZ) Kim ile muhtemel bir görüşme düzenleyebileceği" iddialarını reddetti.
ABD'li yetkili, "ABD Başkanı, elbette gelecekte Kim Jong-un ile görüşme isteğini dile getirdi ve bu ziyaretin programında böyle bir şey yok." dedi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın, Kim ile "ön koşulsuz şekilde görüşmeye açık olduğu" aktarılmıştı.

3 DEFA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Kim ve Trump, 2018 ve 2019'da 3 kez bir araya gelmişti. Bu görüşmeler, Singapur, Vietnam ve Güney ile Kuzey Kore arasındaki sınır köyü Panmunjom’da gerçekleşmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...