Trump, Kim Jong-un ile görüşmeyi planlamıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Asya-Pasifik Ekonomik Ortaklığı (APEC) Liderler Zirvesi için gelecek hafta Güney Kore'ye gidiyor.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, ABD'li ismi paylaşılmayan üst düzey yetkili, çevrim içi açıklamasında, Trump'ın seyahat takvimine değindi.

ÖN KOŞULSUZ GÖRÜŞME

Yetkili, "Trump'ın, Güney ve Kuzey Kore'yi ayıran silahsızlandırılmış bölgede (DMZ) Kim ile muhtemel bir görüşme düzenleyebileceği" iddialarını reddetti.

ABD'li yetkili, "ABD Başkanı, elbette gelecekte Kim Jong-un ile görüşme isteğini dile getirdi ve bu ziyaretin programında böyle bir şey yok." dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın, Kim ile "ön koşulsuz şekilde görüşmeye açık olduğu" aktarılmıştı.



3 DEFA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Kim ve Trump, 2018 ve 2019'da 3 kez bir araya gelmişti. Bu görüşmeler, Singapur, Vietnam ve Güney ile Kuzey Kore arasındaki sınır köyü Panmunjom’da gerçekleşmişti.