Trump, Kim Jong Un ile yeniden görüşmek istiyor

Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, bir sonraki Asya ziyareti sırasında Kim ile yüz yüze görüşme ihtimalini yakın çevresiyle özel olarak görüştü.

Trump'ın Asya ziyaretinin, 18-19 Kasım'da Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Toplantısı kapsamında gerçekleşebileceği belirtiliyor.

HENÜZ RESMİ HAZIRLIK YOK

Habere göre Trump-Kim görüşmesi için henüz resmi bir planlama süreci başlamadı.

Ancak Trump'ın yeni bir zirve düzenlenmesine yönelik ilgisi, ABD Başkanı'nın ilk döneminde yürüttüğü doğrudan diplomasiye yeniden dönmek istediğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Trump ile Kim'in “uygun bir zamanda” görüşeceğini belirtirken Kuzey Kore 'den konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Trump da pazartesi günü yaptığı açıklamada Kim'in görüşme talebine yanıt verdiğini söyledi ancak yanıtın içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Trump, Kuzey Kore lideriyle ilişkisine değinerek Kim'in kendisine her zaman büyük saygıyla yaklaştığını, birbirlerini anladıklarını söyledi.

GÜNEY KORE İLE TATBİKATLARIN AZALTILMASINI İSTEDİ

Trump'ın Kim ile yeniden görüşmek istediğine ilişkin haber, ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatlarının küçültülmesi yönündeki kararının hemen ardından geldi.

Trump, Pentagon'a Güney Kore ile yapılması planlanan ortak askeri tatbikatların “önemli ölçüde” azaltılması talimatını verdi. Kararını tatbikatların maliyeti ve Kim Jong Un ile ilişkisi üzerinden gerekçelendirdi.

Kuzey Kore ise uzun süredir ABD ile Güney Kore'nin ortak tatbikatlarını kendisine yönelik saldırı hazırlığı olarak nitelendiriyor.

TRUMP VE KIM ÜÇ KEZ BİR ARAYA GELDİ

Trump ile Kim, Trump'ın ilk başkanlık döneminde üç kez yüz yüze görüştü.

İki lider ilk olarak Haziran 2018'de Singapur'da bir araya geldi. Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan ikinci zirve ise Kuzey Kore'nin nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşma sağlanamadan sona erdi.

Trump ve Kim, Haziran 2019'da Kore Yarımadası'nı ikiye ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de üçüncü kez görüştü. Görüşmelere rağmen Pyongyang'ın nükleer programının sona erdirilmesi konusunda kalıcı bir anlaşmaya varılamadı.