Trump: "Kim Jong-un'u beyzbol maçına götürmek istiyorum"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'u beyzbol maçına götürmek istediğini söyledi. Eski başkan, "Tek yapmak istediği nükleer silah satın almak. Ona 'rahatla, sakin ol' dedim" ifadelerini kullandı. Trump, geçtiğimiz günlerde de Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'nin açılış konuşmasında "Onunla iyi anlaşıyorum, o da beni başkan olarak görmek istiyor. Eğer bilmek istiyorsanız, sanırım beni özlüyor" demişti.

Trump: "Kim Jong-un'u beyzbol maçına götürmek istiyorum"

Başkan adaylarından , bir mitingi sırasında Kuzey Kore lideri 'u beyzbol maçına götürmek istediğini söyledi.

Eski başkan, görevdeyken Kim ile "çok iyi anlaştığını" öne sürdü.

Trump, Kuzey Kore lideri hakkında, "İyi geçinmek iyidir, kötü değil. Ona 'Neden başka bir şey yapmıyorsun' derdim. Tek yapmak istediği nükleer silah satın almak ve yapmak. Ona 'rahatla, sakin ol' dedim. Elinde yeterince var. O kadar çok nükleer silahı var ki" diye konuştu.

Nükleer silah geriliminin tırmanmasını istemeyen Trump konuşmasına, "Ona rahatlamasını söyledim, 'Bir beyzbol maçına gidelim, sana nasıl beyzbol oynanacağını göstereceğim.' Yankees'i izlemeye gideriz" ifadeleriyle devam etti.

"SANIRIM BENİ ÖZLÜYOR"

Eski başkan perşembe günü Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'de de benzer söylemlerde bulunmuştu.

Trump açılış konuşmasında, "Onunla iyi anlaşıyorum, o da beni başkan olarak görmek istiyor. Eğer bilmek istiyorsanız, sanırım beni özlüyor" demişti.

KUZEY KORE'YE GİDEN İLK ABD BAŞKANI

Trump, Oval Ofis'teki görevi sırasında Kuzey Koreli liderle yüz yüze görüşmeler yaptı ve 2019'da Kuzey Kore'yi ziyaret eden ilk görevdeki ABD başkanı oldu.

Kuzey Kore, insan hakları gözlemcilerine göre dünyanın en baskıcı ülkelerinden biri.

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