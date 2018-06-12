SİNGAPUR: KİM KENDİNE GÜVENEN GENÇ BİR LİDER



Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'u "Ülkesi için yeni bir yol oluşturmak isteyen, kendine güvenen, genç bir lider" olarak niteledi.



Channel News Asia internet sitesinde yer alan habere göre, Başbakan Lee, ülkesinin ev sahipliği yaptığı ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zirvesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Kim'in ülkesi için bir şeyler yapma niyetiyle ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü belirtti.



Lee, "Kim, ülkesi için yeni bir yol oluşturmak isteyen, kendine güvenen, genç bir lider. Sanırım yeni bir yol izlemek istiyor. Kore Yarımadası'nda gerginlik varsa bu bölgeyi de istikrarsızlığa sürükler. Bu zirve, bazı olumsuz şeyleri sona erdirebilir. Sorunların çözümü için çaba harcamak, hepimizin görevi" dedi.



FRANSA: KUŞKULARIMIZ BULUNUYOR



Trump-Kim zirvesini değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, "Fransa olarak ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Kore Yarımadası'nın nükleer silahsızlanması için yapacağı görüşmenin olumlu sonuçlanacağına dair kuşkularımız bulunuyor. Eğer anlaşma gerçekleşirse, ilk alkışlayan ben olacağım'' ifadelerini kullandı.



Kore Yarımadası'nın nükleer silahsızlanması için şimdilik her şeyin olumlu gittiğini belirten Drian, "Umarım sonunda başarıya ulaşılır." dedi.



İSVEÇ: BAŞARISIZ SONUÇLANMASINA DA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ



İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'de, Trump, Kim Jong-un buluşmasını olumlu karşıladıklarını vurgulayarak, ''Her ne kadar buluşma umutlarımızı artırsa da buluşmanın başarısız sonuçlanmasına da hazırlıklı olmalıyız'' dedi.



BM: FIRSATI KAÇIRMAYIN



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Kore Yarımadası'nın barışçıl bir şekilde nükleer silahsızlanması için taraflara bu fırsatı kaçırmamaları çağrısı yaptı.



Guterres, zirvenin küresel barış ve güvenlik için umut verici bir gelişme olduğunu ve iki liderin diplomatik çözüm arayışından memnuniyet duyduğunu söyledi.

