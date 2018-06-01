ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından komedyen Samantha Bee'nin çalıştığı TBS kanalına atfen, "Hiçbir yeteneği olmayan Samantha Bee'yi düşük reytingli şovunda kullandığı korkunç dil nedeniyle neden işten atmıyorlar? Tamamen çifte standart" paylaşımında bulundu.
Bee ve TBS, komedyenin "Full Frontal" programında Ivanka Trump için sarf ettiği ağır hakaret içeren sözlerden ötürü özür dilemişti.
Komedyen Samantha Bee, programında Trump ile ABD'de çocukları ailelerinden ayrı düşüren göçmen politikaları hakkında konuşması çağrısı yaptığı Ivanka Trump'a ağır hakarette bulunmuştu.
Bee, tepki toplayan yorumu nedeniyle özür dilemiş ve "Çizgiyi aştım, çok pişmanım" ifadesini kullanmıştı.