Trump kongre binasında: Baskından sonra ilk ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Eski başkan Trump bu sabah olağanüstü bir enerji ve coşku getirdi. Ülke genelinde partide gördüğümüz de bu Beyaz Sarayı, Senato’yu geri kazanacağımıza ve Temsilciler Meclisi’ndeki çoğunluğu elde edeceğimizi düşüyorum” dedi.

"TRUMP AYAKLANMANIN TAHRİKÇİSİ"



Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise, yaptığı açıklamada bir “Trump’ın ayaklanmanın tahrikçisi olduğunu ve suç mahalline geri döndüğünü” ifade etti.



ESKİ BAŞKAN PROTESTO EDİLDİ



Kongre binası yakınına Cumhuriyetçilerin ofisine gelen Trump, “başarısız darbe girişimi” , “Sonuna kadar Demokrasi, Trump Asla” sloganları atan protestocu bir grubun arasından geçmek zorunda kaldı.



BİRLİK MESAJI



Trump, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada parti içerisinde “mükemmel bir birlik” olduğunu ifade ederek, “Hepinizle birlikteyim, her zaman sizinle olacağım. Aklımızda tek bir şey var, o da ülkemizi yeniden harika hale getirmek” dedi. Soruları yanıtlamayan Trump, destekçilerini selamladı.

