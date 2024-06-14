Trump kongre binasında: Baskından sonra ilk ziyaret

Eski ABD Başkanı ve Donald Trump, 6 Ocak 2021'de yapılan Kongre baskınından 3 yıl sonra ilk kez Kongre’ye gitti. Şirket liderleri ile buluşan Trump, birlik mesajı verdi.

Trump kongre binasında: Baskından sonra ilk ziyaret

Eski Başkanı ve Kasım ayında ABD'de yapılacak seçimlerde de Başkan adayı olan , 6 Ocak 2021'de yapılan Kongre baskınının ardından bir ilke imza attı.

Trump, ülke demokrasisinin gidişatına yönelik tartışmaları da beraberinde getiren Kongre baskınından 3 yıl sonra ilk kez Kongre’ye gitti. Cumhuriyetçilerle buluşmak üzere Kongre’ye gelen Trump, 200 şirket liderinden oluşan bir dernekle bir araya geldi. Trump, ziyaretinde birlik mesajı verdi.

"TRUMP ENERJİ VE COŞKU GETİRDİ"

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Eski başkan Trump bu sabah olağanüstü bir enerji ve coşku getirdi. Ülke genelinde partide gördüğümüz de bu Beyaz Sarayı, Senato’yu geri kazanacağımıza ve Temsilciler Meclisi’ndeki çoğunluğu elde edeceğimizi düşüyorum” dedi.

Trump kongre binasında: Baskından sonra ilk ziyaret - 1

"TRUMP AYAKLANMANIN TAHRİKÇİSİ" 

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise, yaptığı açıklamada bir “Trump’ın ayaklanmanın tahrikçisi olduğunu ve suç mahalline geri döndüğünü” ifade etti.

ESKİ BAŞKAN PROTESTO EDİLDİ

Kongre binası yakınına Cumhuriyetçilerin ofisine gelen Trump, “başarısız darbe girişimi” , “Sonuna kadar Demokrasi, Trump Asla” sloganları atan protestocu bir grubun arasından geçmek zorunda kaldı.

BİRLİK MESAJI 

Trump, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada parti içerisinde “mükemmel bir birlik” olduğunu ifade ederek, “Hepinizle birlikteyim, her zaman sizinle olacağım. Aklımızda tek bir şey var, o da ülkemizi yeniden harika hale getirmek” dedi. Soruları yanıtlamayan Trump, destekçilerini selamladı.

Trump kongre binasında: Baskından sonra ilk ziyaret - 2

6 OCAK KONGRE BASKINI 

’de aşısı sağ gruplar ve Trump destekçileri 3 Kasım 2020 seçim sonuçlarının onaylanması oturumunun yapıldığı Kongre’ye 6 Ocak 2021 tarihinde baskın gerçekleştirmiş, baskında 1’i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Baskınına ardından “halkı isyana teşvikten” azil istemiyle yargılanan Trump hakkında Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından hazırlanan Trump’ın azil maddesi 14 Ocak 2021 tarihinde Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmişti.

Trump, 13 Şubat 2021’de Şubat ayında aklanmıştı.

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