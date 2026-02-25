Trump, kongrede ulusa sesleniyor: ABD'nin altın çağı başladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongre Binası'nın Temsilciler Meclisi Salonu'nda, ikinci döneminin ilk “Birliğin Durumu” konuşmasını yapıyor.

Demokrat Kongre Üyesi Al Green, Trump'ın konuşması sırasında polis tarafından dışarı çıkarıldı.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD'nin altın çağı başladı. Göreve kaosla başladım, tarihe geçecek değişimi başlattım. Sınırımız güvende, enflasyon düşüyor, refah artıyor. ABD hiç olmadığı kadar saygı görüyor.

Ülkemizi seven insanlara ABD'nin kapıları açık.

Biden görevi bize en kötü enflasyonla devretti. Düşük faizle Biden'dan kalan emlak krizini çözüyoruz.

Tarihimizde görülmemiş istihdam rakamına ulaştık. Birliğimizin durumu güçlüdür. O kadar kazanıyoruz ki ne yapacağımızı bilmiyoruz.

Otomobil kredilerini vergiden düşürülebilir hale getirdik. Amerikan çocukları için vergiden muaf Trump hesapları açtık.

Amerikan petrol üretimi günde 600 bin varilden fazla arttı. Yeni dostumuz ve ortağımız Venezuela'dan 80 milyon varilden fazla petrol aldık.

Gümrük vergileriyle ABD'ye yüzlerce milyar dolar getirdi. Savaşları bitirirken gümrük vergilerini kullandım. Alternatif şekillerde, daha güçlü bir şekilde gümrük vergileri devam edecek.

Biden ve ortakları rekor enflasyona neden oldu. Maliyet krizini çözdük, gıdada ucuzlama devam edecek.

Obamacare denen büyük sigorta şirketlerini zengin etmeye yarayan uygulamayı kaldırdım. Maliyetleri azaltarak ilaç fiyatlarını tarihteki en ucuz noktaya getirdim. Tarihteki en yüksek noktadan en düşük noktaya getirdim.