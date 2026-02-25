Trump, Kongre'ye tarihin en uzun konuşmasını yaptı. "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermem"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongre Binası'nın Temsilciler Meclisi Salonu'nda, ikinci döneminin ilk “Birliğin Durumu” konuşmasını yaptı.



Trump'ın konuşması yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Trump, Bill Clinton'ın 2000 yılındaki 1 saat 20 dakikalık rekorunu kırarak, şimdiye kadarki en uzun Kongre'ye hitap konuşması rekorunu kırdı.



Demokrat Kongre Üyesi Al Green, Trump'ın konuşması sırasında polis tarafından dışarı çıkarıldı.



“İRAN NÜKLEER ÇALIŞMAYA YENİDEN BAŞLAMAK İSTİYOR"

ABD ve İran arasında nükleer müzakereler sürerken Trump da konuşmasında İran'a yönelik önemli mesajlar verdi.

İran'da en az 32 bin protestocunun öldürüldüğünü belirten Trump, “Nükleer çalışmaya yeniden başlamak istiyorlar. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak onlardan ‘Nükleer silaha sahip olmayacağız’ sözünü henüz duyamadık” dedi.

İran'ın terörün en büyük sponsoru olduğunu söyleyen Trump, “Şeytanca nükleer çalışmalarına devam ediyor. Avrupa'yı hatta ABD'yi topraklarını vurabilecek füzeler geliştiriyorlar. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim. İran'da diplomasiden yanayım ancak nükleere izin vermem.” diye konuştu.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD'nin altın çağı başladı. Göreve kaosla başladım, tarihe geçecek değişimi başlattım. Sınırımız güvende, enflasyon düşüyor, refah artıyor. ABD hiç olmadığı kadar saygı görüyor.

Ülkemizi seven insanlara ABD'nin kapıları açık.

Biden görevi bize en kötü enflasyonla devretti. Düşük faizle Biden'dan kalan emlak krizini çözüyoruz.

Tarihimizde görülmemiş istihdam rakamına ulaştık. Birliğimizin durumu güçlüdür. O kadar kazanıyoruz ki ne yapacağımızı bilmiyoruz.

Otomobil kredilerini vergiden düşürülebilir hale getirdik. Amerikan çocukları için vergiden muaf Trump hesapları açtık.

Amerikan petrol üretimi günde 600 bin varilden fazla arttı. Yeni dostumuz ve ortağımız Venezuela'dan 80 milyon varilden fazla petrol aldık.

Gümrük vergileri, ABD'ye yüzlerce milyar dolar getirdi. Savaşları bitirirken gümrük vergilerini kullandım. Alternatif şekillerde, daha güçlü bir şekilde gümrük vergileri devam edecek.

Biden ve ortakları rekor enflasyona neden oldu. Maliyet krizini çözdük, gıdada ucuzlama devam edecek.

Obamacare denen büyük sigorta şirketlerini zengin etmeye yarayan uygulamayı kaldırdım. Maliyetleri azaltarak ilaç fiyatlarını tarihteki en ucuz noktaya getirdim. Tarihteki en yüksek noktadan en düşük noktaya getirdim.



Görevimiz ABD vatandaşlarını korumak, göçmenleri değil.

ABD rüyasını sağlayabilmek için suçla mücadele sürecek. Kongreden suçluların hapisten çıkmaması için yasa istiyorum. Geçen ay cinayetler bir önceki yıla göre yüzde yüz düştü.

Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için yoğun çalışıyoruz.

Hiçbir ülke ABD ordusunun kararlılığından şüphe etmemeli.

Ukrayna aldığı tüm silahların ödemesini peşin yapıyor.

Meksika kartellerini terör örgütü olarak nitelendirdim. Dün en büyük kartellerden birini ortadan kaldırdık.