Trump konuşurken taklidini yaptı, mitinge damga vurdu
23.07.2026 16:20
Son Güncelleme: 23.07.2026 16:26
Genç, abartılı hareketlerle ABD Başkanı'nın taklidini yaparken kameraya yansıdı.
ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'da bir miting düzenledi. Miting sonrası Trump'ın konuşmasından çok, hemen arkasında oturan ve taklidini yapan genç konuşuldu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırılarında yaşamını yitiren dört ABD askerinin cenazeleri için Delaware'e gitti. Ardından Georgia eyaletine geçen Trump burada bir lisede miting yaptı.
Miting sonrası sosyal medyada Trump'tan çok arkasında kendisini taklit eden genç konuşuldu. ABD Başkanı gibi takım elbise giydiği görülen genç, abartılı hareketlerle ABD Başkanı'nın taklidini yaparken kameraya yansıdı.
Mitingin ardından bu görüntüler sosyal medyada viral şekilde yayıldı, yüz binlerce kez izlendi.