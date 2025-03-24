Trump korkuyu körüklüyor: Nükleer silah çağı başladı mı?

Financial Times gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın dönüşüyle tüm dünyada yeni bir nükleer silah çağı başladı.

Soğuk Savaş döneminde, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, en azından tek bir konuda anlaşabilmişti. Taraflar nükleer silahlanmanın herkes için kötü olduğu konusunda hemfikirdi.



Gidişattan rahatsız olan dönemin Amerikan başkanı John F. Kennedy, 1960'larda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nı müzakerelere açtı.

1970'te yürürlüğe giren anlaşmada silahsızlanmanın yolu, Amerikan nükleer şemsiyesinin genişletilerek, müttefiklerin caydırıcılık için nükleer silaha ihtiyacı olmadığı fikrine dayanıyordu.

TRUMP'IN DIŞ POLİTİKA HAMLELERİ



Ancak Trump'ın dış politika hamleleri, Rusya'ya olan yakınlığı, NATO'ya ve Avrupa'ya olan mesafeli tutumu, Berlin'den Varşova'ya, Seul'den Tokyo'ya kadar müttefik devletleri kaçınılmaz sorularla karşı karşıya bıraktı.

Washington'ın müttefiklerine sağladığı nükleer kalkan kalkarsa ne olacak? Böyle bir ihtimale nasıl hazırlanılacak?

NÜKLEER SİLAH SAHİBİ BEŞ ÜLKE



Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na göre, nükleer silah sahibi ülkeler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile sınırlandırılmış durumda.

Ancak anlaşmadan çekilen tek ülke olan Kuzey Kore ve anlaşmayı hiç imzalamamış İsrail, Hindistan ve Pakistan da nükleer silah geliştirmiş ülkeler arasında.

NÜKLEER SİLAH SAHİBİ ÜLKE SAYISI 25'E ÇIKABİLİR



Analistlere göre, Trump'ın özellikle Rusya'ya yönelik tutumu nedeniyle, Avrupa ve Asya'daki müttefikler ülkelerin kendi nükleer kalkanlarını inşa etmeyi planladığını belirtiyor.

Financial Times'ın haberine göre, Trump'ın dış politikası nükleer silahlı devletlerin sayısını 25'e kadar çıkarabilir.

NÜKLEER SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR



Nükleer seçenekleri değerlendiren ülkeler arasında şu aşamada Almanya, Polonya, Güney Kore ve Japonya yer alıyor. Almanya, nükleer silahları Fransa ve İngiltere ile paylaşma fikrini tartışıyor.

Polonya, topraklarında Amerikan nükleer savaş başlıklarına ev sahipliği yapmak istiyor.

Japonya ve Güney Kore nükleer silahları, Çin ve Kuzey Kore'ye karşı caydırıcı bir unsur olarak değerlendirme niyetinde.