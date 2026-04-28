Trump Kral'a dokundu tartışma başladı. Kraliyet protokolüne aykırı temasın anlamı ne?

“SİYASİ BİR JEST OLABİLİR”

Beden dili uzmanları söz konusu hareketin sıcak bir jest olarak yorumlanabileceğini ancak aynı zamanda “siyasi bir yakınlık mesajı” taşıyabileceğini belirtti.

Kral Charles ’ın bu temastan rahatsızlık duymadığı aksine annesi Kraliçe Elizabeth'e kıyasla bu tür durumlara daha rahat yaklaştığı ifade edildi.

Tokalaşmanın yaklaşık sekiz saniye sürdüğü belirtilirken, Melania Trump’ın samimi yaklaşımının ise karşılamaya daha “ailevi” bir hava kattığı öne sürüldü.

DAHA ÖNCE DE BENZER İHLALLER YAŞANDI

Trump’ın kraliyet protokolünü ihlal ettiği ilk olay bu değil. ABD Başkanı, 2018 yılında İngiltere’ye yaptığı ziyarette Kraliçe Elizabeth’in önünde yürüdüğü görüntülerle gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz yıl Londra’daki bir ziyarette de Kral Charles’ın kolunu tutması benzer tartışmalara yol açmıştı.

KRAL CHARLES KONGRE'YE HİTAP EDECEK

Kral Charles ve Kraliçe Camilla’nın ziyareti, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan güvenlik olayının hemen ardından gerçekleşti.

Ziyaret kapsamında Kral Charles’ın bugün ABD Kongresi’ne hitap etmesi bekleniyor. Bu konuşma, bir İngiliz hükümdarın Kongre’ye hitap ettiği ikinci örnek olacak.