Trump, kripto tasarısı "GENIUS"ı  imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, sabitcoin piyasasını düzenlemeyi ve küresel kripto teknolojisinde Amerikan hakimiyetini güçlendirmeyi öngören tasarıyı onayladı.



Kısaca "GENIUS" olarak adlandırılan, ABD Sabitcoinleri İçin Ulusal İnovasyonun Yönlendirilmesi ve Kurulması Tasarısı böylece yasalaştı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde, "dönüm noktası" niteliğindeki GENIUS'la dev bir adım atacaklarını söyledi.



Kripto varlıkların herhangi bir hisseden daha hızlı yükseldiğini vurgulayan Trump, ABD'nin "inanılmaz gücüne" katkıda bulunduğu için kripto sektörüne teşekkür etti.



"KRİPTO İYİ BİR ŞEY"

Kripto sektörünün dolar için de ülke için de "iyi bir şey" olduğunu savunan ABD Başkanı, bu yüzden sektörü desteklediğini vurguladı.

Sektörün, daha önce "(Joe) Biden yönetiminin amansız saldırısı altında" olduğunu öne süren Trump, kripto ve bitcoine karşı yürütülen "kanunsuz operasyonu" sona erdirdiğini ifade etti.



"ABD'yi dünyanın kripto başkenti yapacağımıza söz verdim ve bunu yaptık." diyerek, yönetimi altında sektörün daha da ileriye gideceğini söyledi.



"EN BÜYÜK DEVRİM"

GENIUS'ın dolar destekli sabitcoinler için açık ve basit bir düzenleyici çerçeve oluşturduğunu dile getiren Trump, "Bu belki de internetin doğuşundan bu yana finansal teknolojide yaşanan en büyük devrim olabilir." değerlendirmesinde bulundu.



ABD Başkanı Trump, ödeme ve para transferlerinin maliyetli olduğuna ve çok zaman aldığına işaret ederek, bu düzenleme kapsamında sistemin 21. yüzyıl teknolojisine uyumlu hale geleceğini söyledi.



"GENIUS doları gerçekten güçlendiriyor ve dolara büyük bir önem kazandırıyor." diyen Donald Trump, şöyle devam etti: "Doların rezerv para birimi statüsünü kaybetmesi dünya savaşını kaybetmek gibi olur. Kimsenin bizimle oyun oynamasına izin veremeyiz. Bu yüzden BRICS gerçekten anlamlı bir şekilde bir araya gelirse, bu çok hızlı bir şekilde sona erecek.



"SONUNCU APTAL BAŞKAN"

Eğer akıllı bir başkan varsa, doların düşmesine asla izin vermezsiniz. Eğer sonuncusu gibi bir aptal varsa, bu olabilir. Eğer ona doların düşüşünü sorsaydınız, hiçbir fikri olmazdı.

Ama bunun bir daha olmasına izin veremeyiz."



