Trump: Kürtaj hakkı eyaletlerin inisiyatifine bırakılmalı

ABD'nin eski başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump, ulusal bir kürtaj yasağını reddederek, kürtaj haklarının eyletlerinin insiyatifine bırakılması gerektiğini söyledi.

Trump, "Şu anki görüşüm, herkesin yasal olarak istediği kürtaja sahip olduğumuz şu anda, eyaletlerin oylama veya yasama yoluyla veya belki de her ikisiyle belirleyeceği yönünde" dedi ve "Ne karar verirlerse, bu durumda eyaletin yasası olmalıdır, toprağın yasası" diye ekledi.

Trump bu açıklamayı, haftalar boyunca bu konudaki tutumunun ne olacağıyla ilgili soruların dolaştığı bir dönemde geldi.

Şubat ayında bir New York Times makalesi, Trump'ın, danışmanlarına 16 haftalık ulusal bir kürtaj yasağını desteklediğini ancak bu konuda halka açık olarak konuşmaktan ve muhafazakar destekçilerini yabancılaştırmaktan çekindiğini söyledi.



Üç Trump adayının etkisiyle güçlenen ABD Yüksek Mahkemesi'nin 2022'deki "şok edici" kararı, eyaletlerin kendi kürtaj yasalarını kendilerinin belirlemesine karar vermişti.