Trump liderlerle görüştü: "Barış anlaşması ateşkesten daha iyi"

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı zirvenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve NATO liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Trump, dönüş yolunda yaptığı görüşmeleri Washington’a inişinden kısa süre önce tamamladı.

"BARIŞ ANLAŞMASI ATEŞKESTEN DAHA İYİ"

Axios muhabiri Barak Ravid’in aktardığına göre Trump, liderlerle gerçekleştiği görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı telefon görüşmesinde Putin'in ateşkes istemediğibi ve savaşı sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmayı tercih ettiğini belirterek, "Bence hızlı bir barış anlaşması, ateşkesten daha iyi" ifadelerini kullandı.

NATO LİDERİ VE MACRON DA GÖRÜŞMEYE KATILDI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in sözcüsü, Trump’ın Avrupalı liderleri zirve hakkında bilgilendirdiğini açıkladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da görüşmeye katıldığı doğrulandı.

Avrupa Komisyonu’na göre Almanya, Finlandiya, Polonya, İtalya ve İngiltere liderleri de görüşmeye dahil oldu.

ZELENSKİ DE ABD YOLCUSU

Trump’ın Zelenski ve Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmesi bir buçuk saatten uzun sürdü. Zelenski, pazartesi günü Washington’a gideceğini açıkladı.