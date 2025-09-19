Trump, Londra Belediye Başkanı'nı hedef aldı: Dünyanın en kötü belediye başkanlarından!

ABD Başkanı Donald Trump, Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'ın "dünyanın en kötü belediye başkanlarından" olduğunu öne sürerek, İngiltere'de onuruna verilen yemeğe davet edilmesine karşı çıktığını söyledi.



Air Force One'da gazetecilere konuşan Trump, Khan'ı sert sözlerle hedef aldı.



Onuruna Windsor Kalesi'nde verilen akşam yemeğine katılmamasını talep ettiğini anlatan Trump, Khan'ın "dünyanın en kötü belediye başkanlarından" olduğunu ileri sürdü.



Artan şiddet olayları ve kirlilik yüzünden Londra'nın artık eskisi gibi olmadığını savunan Trump, "(Khan) Çok kötü bir iş çıkarıyor. Londra'da suç oranları tavan yaptı ve göç konusunda da tam bir felaket." dedi.

"AŞIRI SAĞ POLİTİKALARINI KÖRÜKLÜYOR"



ABD Başkanı Trump ile Londra Belediye Başkanı Khan, uzun süredir göç, güvenlik ve yönetim anlayışı üzerinden karşı karşıya geliyor.



Trump'ın İngiltere gezisi öncesi Guardian gazetesi için kaleme aldığı makalede Khan, ABD Başkanı'nı "dünya genelinde kutuplaştırıcı aşırı sağ politikaları körüklemekle" suçlamıştı.



Khan, "Azınlıkları günah keçisi ilan etmek, ABD vatandaşlarını yasa dışı şekilde sınır dışı etmek ve farklı şehirlerin sokaklarına asker çıkarmak... Otokratların el kitabından alınmış bu uygulamalar, Batı değerleriyle çelişiyor." ifadelerini kullanmıştı.



Trump ise sık sık Khan'ı yönetim anlayışı nedeniyle hedef alarak Londra'daki yüksek suç oranları ve göç politikaları üzerinden eleştirmişti.