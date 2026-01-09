Trump: Machado ile görüşeceğim, Nobel Barış Ödülü’nü paylaşmayı onur sayarım

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e verdiği röportajda, Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado ile önümüzdeki hafta görüşeceğini söyledi.

Trump, Machado’nun Nobel Barış Ödülü’nü kendisine vermek istediğini duyduğunu belirterek, bunun kendisi için “büyük bir onur” olacağını ifade etti.

Trump, Machado’nun ziyaretine ilişkin ayrıntıların henüz netleşmediğini kaydederken, Beyaz Saray da görüşmenin içeriğine dair ek bilgi paylaşmadı.

EN SON EKİM AYINDA GÖRÜŞTÜLER

Machado, bu hafta Hannity’ye verdiği röportajda Trump’a övgüde bulunmuş, Ekim ayında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmesinin ardından ABD Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirmediğini söylemişti.

Machado, devrik lider Nicolas Maduro’nun iktidarının son günlerinde Venezuela’da gizlenmek zorunda kaldı. Nobel ödülü Oslo’da kızı tarafından onun adına kabul edildi.

Machado, ülkesine döneceğini açıklayarak Maduro’nun yerine geçecek bir yönetim için seçim çağrısı yaptı.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ PAYLAŞMAK İSTEMİŞTİ

ABD’nin Maduro ve eşini tutuklayarak New York’a götürmesinin ardından Machado, “Venezuelalı halk adına” Trump’ın yürüttüğü operasyon için teşekkür etti ve Nobel Barış Ödülü’nü Trump’la paylaşmak istediklerini söyledi.

Trump ise Maduro’nun devrilmesinden sonra Venezuela’nın ABD gözetiminde yönetileceğini açıklamış, ancak seçimlerin ne zaman yapılacağına dair bir takvim vermemişti.

Trump, Machado’nun ülke içinde yeterli desteğe sahip olmadığını savunarak, liderlik konusunda zorlanabileceğini de dile getirdi. Machado ise seçim yapılması halinde başkanlığı açık farkla kazanacağına inandığını söyledi.

ÖDÜLÜ KABUL ETTİĞİ İÇİN DESTEĞİ KAYBETTİ

Beyaz Saray'a yakın iki kişi daha önce, Trump'ın Machado'yu Barış Ödülü'nü kabul ettiği için desteklemeye istekli olmadığını söylemişti.

İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan kişilerden biri, "Eğer ödülü reddedip 'Donald Trump'ın ödülü olduğu için kabul edemem' deseydi, bugün Venezuela'nın başkanı olurdu." demişti.