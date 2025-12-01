Trump, Maduro'yla görüştüğünü doğruladı

ABD-Venezuela gerilimi zirveye ulaşırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan sürpriz bir hamle geldi. Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi yaptığı iddiasını doğruladı.

Florida'dan başkent Washington'a dönüşünde başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere konuşan Trump, Maduro görüşmesine ilişkin soruya "Cevabım evet." dedi. Ancak "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum." diyerek görüşmeye ilişkin ayrıntı vermedi.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un da yer aldığı saldırı filosunu Karayipler'e göndermesiyle iki ülke arasındaki gerilim zirveye ulaşmıştı. ABD güçleri Venezuela kıyılarında bazı tekneleri "uyuşturucu taşıdığı" ididasıyla vurmuş, Trump operasyonları karaya da taşıyacaklarını söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4.5 milyon kişilik milis gücünü seferber ettiğini ve ülkesine yönelik herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.