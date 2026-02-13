Trump, Maduro’yu kaçıran özel birlikle görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında Karakas’ta düzenlenen kanlı bir operasyonda Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu yakalayan özel kuvvet askerleriyle bir araya gelecek.

Beyaz Saray, First Lady Melania Trump’ın da Kuzey Carolina’daki Fort Bragg askeri üssünde yapılacak ziyarette başkana eşlik edeceğini açıkladı.

KARAKAS'TA GECE BASKINI

3 Ocak’ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında ABD güçleri, karanlıkta helikopterlerle düzenlenen baskınla Venezuela’nın başkentindeki yüksek güvenlikli bir yerleşkeye indi. Maduro ve eşi Cilia Flores operasyon sırasında gözaltına alındı.

Venezuela yetkilileri, ABD’nin askeri hedeflere yönelik bombardımanıyla başlayan saldırıda 83 kişinin hayatını kaybettiğini, 112’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ve eşinin “Venezuela’da başarılı ‘Operation Absolute Resolve’ operasyonunu gerçekleştiren ve Nicolas Maduro’nun adalete teslim edilmesine yardımcı olan kahraman özel kuvvetler üyeleriyle” bir araya geleceğini duyurdu.

MADURO ABD'DE TUTUKLU DURUMDA

Maduro, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçlamalarla ABD’de tutuklu bulunuyor. Hakkındaki suçlamaları reddeden Maduro’nun bir sonraki duruşmasının 17 Mart’ta New York’ta yapılması planlanıyor.

Trump, Maduro’nun yerine eski başkan yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçmesini, petrol erişimi ve devlet baskısının hafifletilmesine yönelik taleplerine uyması şartıyla onayladı.

OPERASYONDA KULLANILAN GİZLİ SİLAH

Trump, Maduro operasyonunu ABD’nin askeri gücünün bir göstergesi olarak defalarca övdü ve Washington’ın bölgedeki hakimiyet hakkını vurguladı.

Ocak ayında Iowa’daki bir mitingde operasyonu “ülkesini seven inanılmaz yetenekli vatansever insanların gerçekleştirdiği muhteşem bir operasyon” olarak nitelendirdi.

Trump ayrıca Venezuela ekipmanlarını ve muhtemelen personelini devre dışı bırakmak için kullanılan ve “discombobulator” adını verdiği gizli bir silahtan da söz etti.

Geçen hafta NBC News’e verdiği röportajda, “Bunun hakkında konuşmama izin yok. Ama ne yaptığını söyleyeyim mi? Hiçbir ekipmanları çalışmıyor. Her şey karmakarışık oldu.” ifadelerini kullandı.