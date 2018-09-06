Amerikan New York Times gazetesinin "isimsiz" olarak görüş bölümünde yayımlanan makalede ABD Başkanı Donald Trump hedef alındı.

Söz konusu makaleyi kaleme alan ismin kim olduğu merak ediliyor. Makale Amerikan tarihine damga vurmuş başka bir ismi akıllara getirdi.

"Deep Throat" Türkçesiyle "Derin Gırtlak": 1972'de patlak veren "Watergate" skandalının en önemli bilgi kaynağı bu isimle anılıyordu.

Ona bu lakabı, Washington Post gazetesinin o dönemdeki genel yayın yönetmeni takmıştı.

İsim, o dönemde hayli popüler olan bir porno filmden geliyordu. Aynı zamanda "derin bir bağlantı"ya vurgu yapıyordu.



Skandal, Demokratik Parti'nin Watergate bloklarındaki seçim bürosuna gizlice giren beş kişinin yakayı ele vermesiyle patlak verdi.

Bu kişiler, parti bürosuna dinleyici yerleştirmeye çalışırken yakalanmıştı.



Washington Post'tan iki genç gazeteci, Bob woodward ve Carl Berstein olayın peşine düştü.



İki yılın sonunda olayı aydınlattılar. Olayın arkasında Cumhuriyetçi başkan Richard Nixon'ın parmağı ve ekibi vardı.



Nixon'ın istifasıyla sonuçlanan süre boyunca iki araştırmacı gazetecinin en önemli bilgi kaynağı "Derin Gırtlak"tı.



Şifreli haberleşiyor, gizlice bir kapalı otoparkta buluşuyorlardı. "Deri Gırtlak"ın kimliği, Nixon'ın istifasından 31 yıl, ölümünden 11 yıl sonra ortaya çıktı.

Gizli muhbir, Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın o dönemdeki iki numaralı ismi Mark Felt'ti.

Avukatı tarafından yapılan açıklamayı Woodward ve Berstein da doğruladı.



İki gazeteci, Watergate skandalını, 1974'te "All the President's Men", "Başkanın Bütün Adamları" adıyla kitaplaştırdı.



Skandal, iki yıl sonra beyaz perdeye uyarlandı. Filmde "Derin Gırtlak"ı, Hal Holbrook canlandırdı.