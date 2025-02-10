Trump, maliyeti fazla bozuk paraların basılmasını durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump’tan kamu harcamalarında tasarruf yapmaya yönelik yeni bir hamle daha geldi. Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, ülkede kullanılan bazı bozuk paraların üretim maliyetinin fazla olmasını eleştirdi.

"Amerika Birleşik Devletleri çok uzun zamandır bize 2 sentten daha pahalıya mal olan bozuk paralar basıyor" diyen Trump, "Bu çok büyük bir israf" ifadelerini kullandı.



Bu nedenle, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’e yeni "peni" üretimini durdurma talimatı verdiğini açıklayan Trump, "Her seferinde bir 'peni' bile olsa, yüce ulusumuzun bütçesindeki israfı ortadan kaldıralım" ifadelerini kullandı.