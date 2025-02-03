Trump, Meksika'ya yönelik ek gümrük vergisini askıya aldı

Meksika, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika'dan yapılan ithalata getirilecek olan yüzde 25’lik ek gümrük vergisine yönelik kararnameyi imzalamasının ardından harekete geçti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve ABD Başkanı Donald Trump, telefonda yaptıkları görüşmede yeni gümrük vergisini ele aldı.



Sheinbaum, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele için ABD sınırına 10 bin Ulusal Muhafız konuşlandıracaklarını belirterek, görüşmede gümrük vergisinin askıya alınmasını önerdiğini ve Trump’ın bunu kabul ettiğini ifade etti.



Trump ise Meksika'ya yönelik yeni gümrük vergilerini bir ay süreyle askıya alacağını duyurarak, iki ülkenin bu sürede daha fazla müzakere yürüteceğini aktardı.