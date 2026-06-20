Trump-Meloni atışması devam ediyor. Meloni'den Trump'a yanıt gecikmedi

ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi bir kez daha hedef aldı.

Meloni'nin Fransa'daki G7 Zirvesi'nde kendisiyle fotoğraf çektirmek için defalarca istekte bulunduğunu öne süren Trump, İtalya'nın ABD'nin İran politikalarına destek vermemesini eleştirdi.

Meloni'nin ülkesindeki popülaritesinin düştüğünü iddia eden ve İtalya'nın üslerini kullandırmamasına tepki gösteren Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa'daki G7 toplantısı sırasında benimle fotoğraf çektirmek için defalarca talepte bulundu. İtalya'da popülarite seviyesi kötüye gidiyor; bunun nedeni muhtemelen İran'ın nükleer silah elde etmesini veya geliştirmesini engelleme konusunda İtalya'yı gerçekten seven ve koruyan ABD'yi geri çevirmesidir (Gerçi NATO da öyle yaptı!). ABD'nin İtalya'yı ve 'sözde' diğer NATO müttefiklerini korumak için yılda yüz milyarlarca dolar katkıda bulunmasına rağmen, bize büyük bir lojistik zorluk çıkarılarak İtalya'nın uçak pistlerini kullanmamıza bile izin verilmedi. Şimdi, ABD İran'ı askeri olarak mağlup ettikten sonra Meloni, oy oranlarını yükseltmek için tekrar arkadaş olmak istiyor. Hayır teşekkürler!”

MELONİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

Meloni, sosyal medya hesabından, "Donald Trump 'ın benimle ilgili son paylaşımına yanıtım. Konuya geri dönmeyeceğim, çünkü Batı'nın birliğine halen inanıyorum ve bunun görevimize yakışmayan bir gösteri olduğunu düşünmüyorum." notuyla paylaştığı uzun yanıtında şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı. Popülerliğim de seninle olan ilişkimden kaynaklanmıyor. Benim popülerliğim, İtalya'nın ulusal çıkarlarını savunma kapasiteme bağlıdır ve ben de her zaman tam olarak bunu yaptım."

ABD'nin İran'a karşı savaşı sırasında Roma'nın, İtalya'daki üslerin kullanılmasına izin vermemesine de değinen Meloni, "İtalya'daki Amerikan askeri üsleri konusunda da yaptım. Bu üslerin kullanımı, her zaman saygı gösterdiğimiz anlaşmalarla düzenlenmiştir ve ben Başbakan olduğum sürece bu anlaşmalar ihlal edilemeyecektir. İtalya egemen bir devlettir. Her halükarda benim popülerliğim seni ilgilendirmez. Sana kendi popülerliğine odaklanmanı tavsiye ederim." yorumunu yaptı.

MELONİ-TRUMP ATIŞMASI

Trump, İtalyan televizyon kanalı La7'ye verdiği demeçte, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında görüştüğü Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." ifadelerini kullanmıştı.

Meloni ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurmadır. Açıkçası hayretler içindeyim. ABD Başkanı'nın müttefiklerine neden böyle davrandığını bilmiyorum. Bu ilk kez olmuyor. Batı'nın düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesi üzücü. Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız." karşılığını vermişti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Trump'ın sözleri üzerine 21-22 Haziran'da ABD'ye yapacağı ziyareti iptal etmişti.

SAVAŞ, TRUMP VE MELONİ'NİN ARASINI AÇTI

Meloni ile Trump, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından önce yakın siyasi ilişkiler içindeydi.

İtalya Başbakanı Meloni, geçen yıl Trump'ın yemin törenine davet edilen tek Avrupalı lider olmuştu.

Savaş başladıktan bir süre sonra İtalya'nın, 31 Mart'ta ABD'nin Orta Doğu’ya gönderdiği bazı uçakların Sicilya Adası'ndaki Sigonella Üssü’nü kullanmasına izin vermediği ortaya çıkmıştı.

Bu sırada, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, birçok kez savaşın sonlandırılması çağrısı yapmış, Trump ise 12 Nisan'da Papa için "dış politikada zayıf ve berbat" ifadelerini kullanarak, sert tepki göstermişti.

Papa ile Trump arasındaki söz düellosuna Meloni de 13 Nisan'da ABD Başkanı'nın, Papa hakkındaki sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, tartışmaya dahil olmuştu.

Bunun üzerine Trump, 14 Nisan'da İtalyan Corriere della Sera gazetesine bir demeç vererek, Avrupa'daki yakın müttefiklerinden olan Meloni'yi sert şekilde eleştirmiş ve "İnsanlar ondan memnun mu? Bunu hayal edemezdim. Ona şoke oldum. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım." ifadelerini kullanmıştı.

Aralarında soğuk rüzgarlar esen iki lider, ilk kez 15-17 Haziran'da Fransa'daki G7 Liderler Zirvesi sırasında bir araya gelmişti. Bu görüşmeye dair 16 Haziran'da İtalyan basınına bilgi veren başbakanlık kaynakları, liderlerin görüşmesinin "açıklığa kavuşturma" niteliğinde olduğunu belirtmişti.